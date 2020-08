Tyrkia fordømmer Sians Koran-behandling

Det tyrkiske utenriksdepartementet fordømmer spyttingen på Koranen under «krenkefesten» til Stopp islamiseringen av Norge (Sian) foran Stortinget i helgen.

Fanny Bråten med Koranen under Sians markering. Geir Olsen / NTB scanpix

NTB

Nå nettopp

Det var under en markering lørdag at Sian-profilen Fanny Bråten rev i stykker og spyttet på sider fra koranen.

I en uttalelse på den tyrkiske ambassadens Facebook-side fordømmer utenriksdepartementet handlingen.

– Som vi alltid har understreket, retter slike provoserende handlinger seg ikke bare mot muslimer, men også rettsstaten og demokratiske systemer, heter det.

Det tyrkiske utenriksdepartementet sier det forventer at norske myndigheter utfører nødvendige tiltak for å sikre at denne typen handlinger ikke skjer igjen.

