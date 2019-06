Inne i hjertet av Aps hovedkvarter på Youngstorget inviterte Ap-lederen mediene til sin halvårlige pressekonferanse. Brølet fra grunnplanet, formidlet over fire sider i onsdagens Klassekampen, er at Ap må bli tydeligere. Svaret fra partileder Jonas Gahr Støre var en tavle med 83 punkter som partiet mener skal minske forskjeller og styrke fellesskapet.

– Er 83 tiltak, hvorav mange er meget generelle, svaret på kravet om et tydeligere Ap?

– Ikke alene, men det er et uttrykk for at dersom du vil ha sterkere fellesskap og mindre forskjeller så handler det om politikk som spenner over et bredt felt. Det er Aps adelsmerke å vise at det kan vi legge frem og gjennomføre. Det handler om oppvekstvilkår, helse, arbeidsplasser og eldrepolitikk som er hovedkategoriene. Og så må man bevilge penger til disse sakene også, sier Støre.

Serveringen til journalistene var skolemat, som Ap vil skal bli gratis. Det samme skal aktivitetsskole eller skolefritidsordning.

Avviser lederdebatt

Ap ligger an til å gjøre sitt dårligste lokalvalg noensinne. Flere av partiets ordførere sier at partileder Jonas Gahr Støre sliter med å nå ut til velgerne og etterlyser mer tydelighet og en offensiv holdning, skriver Klassekampen.

Ved kommunevalget i 2015 fikk Ap 33 prosent. Poll of Polls gjennomsnittsmålinger for siste uke gir Ap 23,5 prosent.

– Dersom valgresultatet ender på rundt den oppslutning dere nå har på målingene, vi du vurdere din rolle som partileder?

– Nei, svarte Støre kontant, og utdypet at han og resten av ledelsen er valgt av et enstemmig landsmøte og at de nå jobber for et best mulig valgresultat.

Men han understreket at han forstår frustrasjonen ute i organisasjonen. Og onsdag kom nok en dårlig måling fra Bergen. Der kan Ap gå mot sitt dårligste valg siden 1925, ifølge TV 2. En ny måling viser at bare 16,9 prosent nå vil stemme på partiet i byen, mot 37,8 prosent for fire år siden.

Vil hente velgere fra gjerdet

Målet om å vinne alle de fire største byene synes nå fjernere. Bompengepartiet er for tredje gang på rad størst i en måling i Bergen.

Men Ap-lederen trøster seg med at de fleste som forlater Ap sitter på gjerdet.

– Vår jobb blir å få dem ned igjen, sier han.

Ap-lederen langet også ut mot regjeringen, og ikke minst at den nå står svakere enn noen gang. Og det etter utvidelsen til flertallsregjering.

Han hevdet at jernbanereformen har skapt kaos i den sektoren, slik at samferdselsministeren må ha med seg huskelapp for å kunne ramse opp navnet på alle de nye selskapene.