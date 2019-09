Raja avviser at «brun propaganda» var Hitler-referanse

– Enkelte tolker «brun propaganda» til Hitler og nazisme. Fargesetting til propaganda og Hitlers brune skjorter var aldri – ALDRI – i mine tanker, men som en referanse til fargen og grumset i måten retorikken serveres, skriver Abid Raja i et innlegg på Facebook.

Ifølge Store norske leksikon var brunskjorter «en betegnelse for SA (Sturmabteilung), den tyske nasjonalsosialistiske bevegelses stormtroppavdelinger. Til uniformen hørte brun skjorte. »

Brukes om nazistiske grupper

Avslutningsvis skriver leksikonet at «Begrepet brunskjorter brukes fortsatt om nazistiske og høyreekstreme grupper.»

På Facebook skriver Raja videre at han trodde det var selvsagt at han ikke hadde til hensikt å kalle Frp nazister, og at han tar selvkritikk dersom det er slik at «brun propaganda er ensbetydende med nazisme.

– Jeg tar faktisk avstand fra det. Og til de i Frp som er såret over det, er jeg svært lei meg, skriver han.

Han understreker at hans poeng om at snikislamisering «nører opp under særs fremmedfiendtlige holdninger» fortsatt gjelder. I en kronikk i Aftenposten tirsdag kritiserer Raja Frp-leder Siv Jensen for bruken av ordet «snikislamisering» og kaller utspill fra Frps toppolitikere for «brun propaganda».

– Jeg håper også Frp-ere er lei seg overfor de muslimer som er såret over begrepsbruken, avslutter han.