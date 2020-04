– Dette handler om å løse hverdagsproblemer. Hverdagen har endret seg for folk. Nå kommer regjeringen med forslag om å endre Vinmonopolets åpningstid slik at vi kan handle fram til 16 på lørdager, sier stortingsrepresentant Mari Holm Lønseth (H), som er medlem av helse- og omsorgskomiteen.

I dag kan Vinmonopolet ha åpent mellom klokken 8.30 og 15 på lørdager og dager før helligdager. Per september 2019 hadde alle Vinmonopolets 332 utsalg åpent på lørdager. De aller fleste av dem åpner klokka 10 og stenger klokka 15.

I Granavolden-plattformen går det fram at regjeringen vil flytte rammene for Vinmonopolets åpningstid på lørdager til klokka 10 til 16.

– Handlemønsteret i befolkningen har endret seg. Forslaget om at Vinmonopolet kan holde åpent til klokken 16 gjenspeiler våre handlevaner. Samtidig ligger regjeringens alkoholpolitikk fast, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie (H) i en pressemelding.

Helsepolitisk talsperson i Fremskrittspartiet, Åshild Bruun-Gundersen, sier til NTB at dette var et gjennomslag for Frp da satt i regjering.

– Det er bra at de viderefører vår politikk, men dette har tatt for lang tid. Nå ber vi om at saken behandles raskt i Stortinget, så forbrukerne kan få glede av denne liberaliseringen av alkohollovgivningen.