Trygve Slagsvold Vedum anklager Venstre for «rent lureri» om EU

Nei-mannen Odd Einar Dørum finner trøst i at Venstres historiske EU-vedtak forutsetter gode avtaler for norsk fiskeri og landbruk. Men dette er bare «tullprat», mener Sp-lederen.

Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum er en klar motstander av at Norge skal bli medlem av EU. Her fra en partilederdebatt i august, sammen med SV-leder Audun Lysbakken (t.v.) og Ap-leder Jonas Gahr Støre. Tor Erik Schrøder

Venstres landsmøte vedtok søndag at partiet mener Norge på sikt bør «delta i de demokratiske institusjonene i EU gjennom EU-medlemskap».

Nei-mannen Odd Einar Dørum understreker at han kan leve med avgjørelsen, fordi det står i vedtaket at Norge «på sikt» bør bli medlem.

Han legger også stor vekt på at partiet står sammen om at det skal lages gode løsninger for fiskerisektoren og landbruket og at det «tas en separat vurdering av eventuell inntreden i eurosonen».

– Avgjørende for meg er at spørsmålet skal avgjøres i en folkeavstemning. Skulle den komme i morgen, kommer jeg til å si nei. Jeg kommer til å engasjere meg for at ja-siden taper en tredje gang, sier han.

Den tidligere partilederen og statsråden vil altså kjempe mot den nye ledelsen i partiet dersom saken blir aktuell. Så langt tyder lite på det.

Ap har tonet ned sitt ja-engasjement, og Frp er blitt et tydelig nei-parti. Det er bare Høyre og Venstre som nå gir klart uttrykk for at de mener Norge bør bli medlem i EU.

Tidligere Venstre-leder og statsråd Odd Einar Dørum vil jobbe mot partiets EUs syn. Stian Lysberg Solum

– Rent lureri

Senterparti-leder Trygve Slagsvold Vedum mener forbeholdene Dørum trøster seg med, er verdiløse. Han har ingen tro på at Norge skal klare å forhandle seg frem til gode løsninger for fiskeri og landbruk.

– Det er bare tullprat. Det vet man jo, vi prøvde på det i 1994. Dette er bare retorikk, sier han.

Han viser til hvordan daværende fiskeriminister Jan Henry T. Olsen (Ap), fikk tilnavnet «No fish Olsen» da han i fiskeriforhandlingene med EU sa at Norge ikke hadde noen fisk å gi bort i forhandlingene – uten å vinne frem.

– Han, Gro Harlem Brundtland og Jonas Gahr Støre prøvde å forhandle frem avtaler på dette. Men de klarte ikke å få det til. Felles landbrukspolitikk er essensen av EU. Blir Norge medlem av EU, vil vi gi fra oss selvråderetten over fiskeriressursene våre og matpolitikken vår, sier Vedum.

Han legger til:

– Det er en ærlig sak om Venstre vil legge ned store næringssektorer i Norge, men man kan ikke late som annet. Det blir rent lureri.

Han har heller ikke noe tro på at Norge skal klare å beholde egen valuta som EU-medlem.

– EU-landet Sverige er utenfor eurosonen, da?

– Sverige ble medlem i 1994, før eurosonen fantes. Det var en annen tid. Nå er euroen en del av pakken, svarer Vedum.

Mener Venstre svikter sin arv

Vedum snakker varmt og lenge om hvor verdifullt det er for Norge å ha egen krone. Når oljeindustrien sliter, svekkes kronen. Det gir da automatisk drahjelp til den landbaserte eksportindustrien.

Denne gunstige økonomiske dynamikken mister vi dersom Norge går blir en del av EU, advarer han.

– Men oljenæringen skal omstilles. Vil ikke den norske økonomien bli likere økonomiene i EU?

– Vi må ikke lure oss selv. Selv om norsk økonomi er i endring, så skal altså det nye Johan Sverdrup-feltet stå i drift i 50 år. Oljenæringen vil fortsatt være viktig for Norge, svarer Vedum.

Sp-lederen leger til at den norske økonomien i stor grad vil være råvarebasert i fremtiden, helt uavhengig av oljenæringen. Han nevner mineraler, skog og fiskeri som eksempler.

Han mener også at Venstre med vedtaket nå svikter sin arv som folkestyreparti.

– Det er langt nok fra folk i Finnmark til regjeringen i Oslo, om vi ikke også skal flytte makt til en byråkratelite i Brussel, sier han.