Siv Jensen: Krever KrF og Venstres seire fjernet for å redde budsjettet

Frp-leder Siv Jensen advarer statsminister Erna Solberg om at hun «gjør livet vanskelig for seg» hvis hun ikke kutter i bistand og antallet kvoteflyktninger.

– Det er ting vi var med på i regjering som er milevis unna Frps primær politikk, sier Frp-leder Siv Jensen. Vidar Ruud

Fredag varslet statsminister Erna Solberg at det ikke er aktuelt med «omkamp» om Venstre og KrFs politiske seire i høstens forhandlinger om statsbudsjettet for 2021.

Der vil regjeringen vil foreslå at Norge skal ta imot 3 000 kvoteflyktninger, og at bistanden skal være på én prosent av bruttonasjonalproduktet, det vil si nærmere 40 milliarder kroner.

– Vi må forhandle om andre ting. Vi kan ikke reforhandle de tingene vi var enige om på Granavolden. Det tror jeg man må være veldig klar over, sa Solberg og avviste «omkamp» om seirer andre partier har fått.

Men det er Frp-leder Siv Jensen absolutt ikke enig i.

– Det er ting vi var med på i regjering som ligger milevis unna Frps primære politikk. Frp har forlatt regjeringen. Våre gjennomslag ble for små sammenlignet med de to mindre partiene som fikk større gjennomslag, sier hun.

Kvoteflyktninger og bistand var blant Venstres og KrFs viktigste seire under regjeringsforhandlingene, og Solberg forsvarer dem nå mot Frp.

Frp vil ha kraftige kutt på begge områder, og dette kan bli høstens heteste sak.

– Jeg skjønner at statsministeren legger Granavold-plattformen til grunn for regjeringens arbeid. Det hefter ikke Frp for. Det klargjorde vi den dagen vi gikk ut av regjeringen.

– Det kan derfor ikke komme som noen stor overraskelse på statsministeren, sier Jensen.

– Milevis unna Frps politikk

– Har statsministerens utspill gjort høstens budsjettforhandlinger vanskeligere?

– Frp mener at alt er gjenstand for forhandlinger. Ingen ting står ved lag. Skjønner ikke statsministeren det, har hun gjort livet vanskelig for seg selv.

– Solberg varsler at det ikke blir omkamp om KrF og Venstres seirer?

– Jeg har registrert at statsministeren har sagt at Granavolden ligger til grunn. Det er et valg statsministeren har tatt. Frp har gått ut av regjeringen og legger Frps partiprogram til grunn. Det kan ikke komme som noen overraskelse på statsministeren.

– Etter vår vurdering er alle saker gjenstand for diskusjon. Vi er ikke lenger en del av regjeringssamarbeidet. Det er ting vi var med på i regjering som er milevis unna Frps primærpolitikk.

Frp: Kvoteflyktninger koster milliarder

Granavolden er stedet hvor Høyre, Frp, Venstre og KrF i januar 2019 forhandlet frem den politisk plattform som gjorde at KrF gikk inn i Solberg-regjeringen.

I januar 2020 gikk Frp ut av regjeringen og sa at de ikke lenger er bundet til avtalene som ble inngått på Granavolden.

– Solberg får ikke flertall for budsjettet med oss uten betydelig gjennomslag for Frp. Og da er det vi som definerer hva som er «betydelig gjennomslag», sier Jensen.

Sist helg vedtok Frps landsstyre kutt i bistand og kvoteflyktninger, lavere avgifter for å redusere grensehandel og lavere bompenger som krav for å sikre flertall for regjeringens statsbudsjett.

Jensen sier at statsministeren «bør merke seg» sakene:

– For hver 1 000 kvoteflyktninger som kommer hit koster det én milliard kroner det første året. Livsløpskostnaden er mye, mye større. Og vi bruker milliarder på bistand uten at vi har kontroll på at midlene blir anvendt godt, sier hun.

– Statsministeren lover at også Frps seire fra Granavolden skal beholdes?

– Det er hyggelig det. Men vi er ikke forpliktet av Granavolden, og det må hun ta konsekvensene av. En av hovedårsaken til at vi forlot regjeringen, var at det ble for langt mellom våre gjennomslag. Hun hadde mulighet til å gjøre noe med det da vi satt i regjeringen, men det valgte hun ikke å gjøre.

– Hvor store kutt i flyktninger og bistand må til for å få Frps støtte?

– Så mye som mulig. Men vi forhandler i lukkede rom og ikke mediene.

– Vil dere heller felle Solberg-regjeringen enn å gi etter på krav om kutt i bistand og kvoteflyktninger?

– Vårt utgangspunkt er at vi skal forhandle og finne frem til en helhet som vi kan støtte og sette vårt varemerke på, sier Jensen.