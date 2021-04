Opposisjonen gjentar krav om avgradering av Frode Berg-rapport

Opposisjonspartiene vil sette i gang en prosess der Stortinget avgraderer EOS-utvalgets sammendrag av Frode Berg-rapporten.

Frode Berg utenfor Stortinget etter en høring i forbindelse med Frode Berg-saken i forrige uke. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB

NTB

Nå nettopp

Stortinget fikk overlevert den graderte sluttrapporten i slutten av februar, men offentligheten har så langt ikke fått vite hva den inneholder.

Etter et møte tirsdag har Stortingets særskilte komité for Frode Berg-saken sendt et brev til Stortingets presidentskap der flertallet i komiteen ber presidentskapet om å igangsette en prosess for at Stortinget avgraderer EOS-utvalgets sammendrag.

Det skjer etter at Frode Berg forklarte seg for komiteen i en lukket høring på Stortinget i forrige uke.

Blir trolig nedstemt

Den 25. mars ba presidentskapet Forsvarsdepartementet om å avgradere sammendraget. Det nektet Forsvarsdepartementet å gjøre. Derfor vil opposisjonspartiene at Stortinget nå skal ta grep og vedta avgradering selv.

Men fordi regjeringspartiene og Frp har flertall i Stortinget, vil kravet om avgradering etter all sannsynlighet falle når det kommer til votering i plenum.

SVs Freddy André Øvstegård håper fortsatt at høyresiden vil endre mening.

– Nå må de partiene som ikke stemte for denne anmodningen, tenke seg nøye og grundig om hva det vil betyr for EOS-utvalgets autoritet og hele kontrollordningen med de hemmelige tjenestene hvis de til slutt i salen stemmer ned en avgradering, sier Øvstegård til NTB.

Brevet fra den særskilte komiteen er signert komitéleder Dag Terje Andersen (Ap). Sju medlemmer i komiteen stemte for å be presidentskapet starte arbeidet med avgradering, men seks medlemmer stemte mot.

Moxnes advarer

Rødt-leder Bjørnar Moxnes mener det kan være en større sikkerhetsrisiko å legge lokk på feilskjær og tabber enn å sikre den åpenheten som trengs for å gjøre en skikkelig ryddejobb.

– Nå må Frp og regjeringspartiene stå opp for nødvendig åpenhet og bidra til opprydding i saken, ikke feige ut og slå ring om forsvarsministerens uforsvarlige hemmelighold, sier han.

– Alle som har fulgt denne saken i mediene ser at det er skandaler, feil og overtramp som kan true Norges sikkerhet, ikke nødvendig opprydding. Det kan gi langt større sikkerhetsrisiko å legge lokk på feilskjær og tabber enn å sikre den åpenheten som trengs for å gjøre en skikkelig ryddejobb, sier Moxnes.