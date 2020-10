Leverte falske reiseregninger til Stortinget. Nå er Mazyar Keshvari dømt til 11 måneders fengsel i Høyesterett

Den tidligere Frp-politikeren brukte stortingsvervet til å svindle statskassen for 450.000 kroner.

Mazyar Keshvari i stortingssalen i 2017. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix

8 minutter siden

Keshvari er tidligere dømt til syv måneders ubetinget fengsel i både tingretten og lagmannsretten.

Høyesterett har nå skjerpet straffen til elleve måneders fengsel.

Den daværende stortingsrepresentanten for Frp ble politianmeldt etter at Aftenposten i oktober 2018 avslørte at han hadde levert falske reiseregninger til Stortinget. Totalt dreier det seg om bedrageri for 450.000 kroner.

Uenighet om hvor mye vekt som skal legges på stortingsvervet

Et sentralt moment i saken har vært om Keshvari skal få en strengere straff fordi han har misbrukt vervet som representant i Stortinget.

Stortinget har hatt et reiseregningssystem basert på tillit. Dette gjorde det mulig for Keshvari å få utbetalt store summer uten at han måtte levere noen form for dokumentasjon på at reisene var gjennomført.

John Christian Elden er Keshvaris forsvarer. Han har argumentert for at den tidligere Frp-politikeren bør behandles på samme måte som alle andre. Dette tok Høyesterett i liten grad hensyn til.

«Ved straffutmålingen la Høyesterett vekt på at det var tale om et alvorlig tillitsbrudd begått i rollen som stortingsrepresentant. Dette ga grunnlag for å sette straffen vesentlig strengere enn det bedrageribeløpets størrelse isolert sett skulle tilsi», heter det i en pressemelding.

Påtalemyndigheten har tidligere lagt ned påstand om halvannet års fengsel for Keshvari. Både tingrett og lagmannsretten har lagt vekt på tillitsvervet i sine dommer. Påtalemyndigheten anket likevel straffutmålingen til Høyesterett. De mente Keshvaris straff ikke var hard nok.

Meldte seg ut av Frp

Keshvari innrømmet hva han hadde gjort da Aftenposten gjorde sine funn, og har senere samarbeidet med politiet i etterforskningen.

Keshvari var møtende varerepresentant for tidligere finansminister Siv Jensen. Han ble sykemeldt etter Aftenpostens avsløringer. Da møtte Carl I. Hagen i hans sted. Stortinget betalte da full godtgjørelse - 987.000 kroner i året - til begge to.

Han meldte seg ut av Frp høsten 2019. Keshvari mistet sin stortingsplass da Siv Jensen kom tilbake etter Frps regjerings-exit i januar 2020.

Ap-politiker fremdeles under etterforskning

Aftenposten har også avdekket at Arbeiderpartiets stortingsrepresentant Hege Haukeland Liadal har levert falske reiseregninger og fått betalt for private reiser. Denne saken har vært under etterforskning siden Stortinget politianmeldte Liadal i april 2019.

Politiet har ikke vært i stand til å svare på når etterforskningen er avsluttet. I mellomtiden møter Liadal på Stortinget som normalt. Hun har avvist å ha levert falske reiseregninger med vilje, og mener dette skyldes feil og misforståelser.