Partiene rundt henne vil hver sin vei. Men Solberg står fast på at hun skal ha fire nye år.

Partiene rundt henne drar i hver sin retning. Men Erna Solberg står fast på at hun skal ha fire nye år.

Erna Solberg hadde fredag sin halvårlige pressekonferanse på taket av Nasjonalmuseet i Oslo. Foto: Olav Olsen

8 minutter siden

Hun har lest i avisen at det går mot regjeringsskifte. At hun snart skal gå av som statsminister. Men den fortellingen vil ikke Erna Solberg være med på. Det erklærte hun på sin halvårlige pressekonferanse fredag:

– Jeg har ikke tenkt å gi meg.