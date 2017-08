John Podesta (68) er mannen som ledet Hillary Clintons mislykkede valgkamp. Det var han som måtte gå på talerstolen i demokratenes valgvake valgnatten og snakke til skuffede demokrater da valgseieren glapp.

I nesten en mannsalder har han jobbet tett på ledende demokrater som ekteparet Clinton og president Barack Obama.

Aftenposten intervjuet ham da han ble brakt i en Tesla fra Kjevik flyplass til et regntungt Arendal, midt under Arendalsuken – tumleplassen for norske politikere, samfunnsdebattanter og mediefolk.

Bellona-leder Frederic Hauge er den som har fått Podesta til Arendalsuka.

De to ble for alvor kjent da USA og Bellona hadde lokaler ved siden av hverandre under miljøtoppmøtet i Paris.

– Trump forsinker prosessen med å ta klimatrusselen på alvor og sette i verk tiltak. Men det vil ikke være mulig for ham å skru klokken tilbake, sier Podesta til Aftenposten.

I dette intervjuet snakker han både om valgnederlaget i fjor, Trumps klimapolitikk og om demokratene har noen utfordrer til den sittende presidenten.

LUCY NICHOLSON / X90050

– Hva var det som gikk galt med Hillary Clintons kampanje?

– Det er vanskelig å peke på én eller to ting. Det generelle utgangspunktet er jo at hun fikk nesten tre millioner flere stemmer enn Trump, minner den tidligere valgkampsjefen om.

– Minnet velgerne om Trumps temperament

Podesta viser også til at det alltid er vanskelig å forsøke å etterfølge en president fra det samme partiet som har sittet ved makten i to perioder. Folk ønsker ofte forandring.

– Trump ble båret frem av et sinne blant vanlige amerikanere over at deres lønninger har stått stille eller blitt redusert. Han klarte å kanalisere dette sinnet slik at han vant med det valgsystemet vi har, sier Podesta.

Han minner om at 60 prosent av amerikanerne mente at Trump ikke var egnet som president i målinger på valgdagen. Hele 20 prosent av dem som stemte på Trump mente dette.

– Vi minnet velgerne om at hans temperament, men det stanset ham ikke. Han fikk de stemmene han behøvde i viktige delstater som hadde mistet en rekke industriarbeidsplasser, forklarer Podesta.

Offer for Trumps tvitring

Podesta har selv vært en skyteskive for president Trumps morgentvitring. Det har ikke minst handlet om Podestas e-postkonto, som ble hacket og debatten etterpå om russisk innblanding i den amerikanske valgkampen.

– Så du på det som en ære?

Han ler før han forteller at han og kona var på biltur da Trump under G20- møtet fyrte av en melding mot Podesta, og påsto at på G20-møtet snakket alle om den tidligere Clinton-rådgiveren.

– Jeg svarte at han burde konsentrere seg om å styre landet, humrer Podesta.

Bjørge, Stein

Tror Trump blir sittende perioden ut

– Tror du Trump kommer til å bli sittende perioden ut?

– Jeg tror det er ekstremt usannsynlig at de republikanere som styrer Kongressen, vil forsøke å kaste ham ut. Så har vi et valg til Kongressen i 2018. Det vil være vanskelig for Demokratene å vinne kontroll over Kongressen. Men det er en rekke etterforskninger på gang, og om disse konkludere at det det er blitt begått kriminelle handlinger eller løyet under ed, kan det oppstå en situasjon. Men det mest sannsynlige er at vi vil beholde ham i fire år, eller mer, forklarer han.

Bellona: Sentral miljøarkitekt

Bellona-leder Frederic Hauge var tirsdag kveld vertskap for en middag for Podesta på Bellonas båt i Arendal.

– Han var sentral i utformingen av president Barack Obamas miljøpolitikk og for den pådriverrollen som USA hadde i Paris. De som mener det ikke er forskjell på et USA som er pådriver og ikke, tar feil. Jeg tror det vil bli interessant å høre hvordan han ser for seg USAs rolle videre, sier Bellona-lederen.

Podesta selv er opptatt av at det går gal vei med USA som en miljønasjon. Men hovedbudskapet hans er at Trump gjør mye galt.

Fakta: John Podesta Født i 1949, ledet Hillary Clintons valgkampanje i 2016 og har vært stabssjef for president Bill Clinton og rådgiver for president Barack Obama. Da Podesta i februar 2015 forlot Obamas indre sirkel for å bygge opp Hillary Clintons kampanje, skrev The Washington Post at han hadde vært helt sentral for å sette dagsorden for Obamas andre presidentperiode. Podesta, som blant annet er grunnlegger av tankesmien Center for American Progress og jusprofessor. Kilde: Wikipedia. The Washington Post

Skade, men ikke skru klokken tilbake

– Han forsinker prosessen med å ta klimatrusselen på alvor og sette i verk tiltak, men det vil ikke være mulig for ham å skru klokken tilbake, slår Podesta fast.

Podesta viser til at hele 13 delstater med New York og California i spissen har samlet seg i en klima-allianse. Det finnes en rekke byer som slutter seg til den. Amerikansk økonomi er på vei mot å bli mer bærekraftig og med investeringer i en renere økonomi.

– Trump har utløst en frykt og en politisk aktivisme. Meningsmålinger viste også at fire av fem amerikanere ikke vil at USA skal trekke seg fra Paris-avtalen, sier han.

Og Podesta har selv investert betydelig politisk prestisje i tidligere president Obamas klimapolitikk. Det var Podesta som forhandlet avtalen mellom USA og Kina som kickstartet arbeidet med klimaavtalen i Paris.

Det såkalte mellomvalget til Kongressen i 2018 blir i dette perspektivet viktig for å styrke motstanden mot reverseringen, forklarer han.

Møter norske miljøfolk

Podesta skal ha en rekke møter og delta på flere arrangementer i Norge. Onsdag skal Podesta i møte med norske forskningsmiljøer og utdype hva han mener de kan gjøre for å demme opp for Trumps klimareversering.

– Det som skjer i USA skaper en bekymring for kontinuiteten klimaforskningen. Derfor er det viktig å få signaler fra ham om hva Norge og norske miljøer kan gjøre i denne sammenhengen, sier Hauge.

Bellona-lederen viser til debatten rundt nordområdene og oljelobbyens politiske makt som tema.

– Det er få som har måttet forholde seg mer til oljelobbyen enn ham. Der vil vi be om tips. I tillegg er det få som har lengre erfaring fra amerikansk politikk enn ham, og det gjør han jo ikke mindre interesserer, sier han.

– Hvem er din favoritt til å bli demokratenes presidentkandidat i 2020?

– Det er det altfor tidlig å si noe om. Det vil være mer enn et dusin som vil forsøke seg.

– Har du ingen favoritt?

– Det er talentfulle folk som i dag er guvernører og senatorer og som kan stille. En teori er at Trump har åpnet for folk som hittil ikke har vært involvert i politikk kan forsøke seg. Blant annet folk fra forretningslivet. Men det er for tidlig å spekulere om hvem som kan vinne, understreker han.