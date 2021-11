De sto uten læreplass. Nå kommer regjeringens første tiltak.

Men det er fortsatt ikke snakk om en garanti, slik Jonas Gahr Støre lovet i valgkampen.

Brage Ramsrud (18) og Pirjol Victor Florin (19) er eksempler på unge mennesker som har fått avslag på avslag. De har kontaktet bedrift på bedrift for å få læreplass på yrkesfag, men fått nei. Men de to er også skoleeksempler på at det kan gå bra.

Mangelen på læreplasser har vært et problem i flere år. Mandag kommer den nye regjeringen med sine forslag til endringer i statsbudsjettet. Kunnskapsminister Tonje Brenna (Ap) forteller at det vil komme 113,5 friske millioner til satsingen på yrkesfag. Hun påpeker at elever på teoretiske fag tar for gitt at de kommer inn på tredjeåret.

– På samme måte skal de som går på yrkesfag, ta for gitt at de får en læreplass, sier Brenna til Aftenposten.

Bjørnholt videregående i Oslo har slitt med å få læreplass til elevene sine. Kun 12 av 44 elever sto med et tilbud etter å ha fullført andre klasse i 2020.

Elevene Aftenposten møter på Bjørnholt, var ikke kvalifisert og fikk ikke læreplass i elektrofag på tredjeåret. Men skolen satser tungt på praksis og underviser isteden i sikringsskap og jordfeilbrytere. Det har gitt resultater.

Av de 17 som startet på skolen i fjor høst, har 12 bestått fagprøven. Pirjol Victor Florin (19) har fått jobb som elektriker. Brage Ramsrud (18) har fått tilbud om læreplass.

– Vi har hatt en reise. Denne metoden gjør oss klar for fagprøver. De viser oss praksisen, sier Florin (19).

Regjeringen vil nå opprette praksisplasser for første og andre klasse slik at man skal være kvalifisert i tredje klasse. Pengene skal gå til det statsråden kaller en storstilt dugnad fra regjering, fylker og bedrifter. Det skal også gå til tiltak for å sørge for at elevene og bedriftene blir kjent tidligere. Brenna håper det vil motvirke at elever som tredjeklassingene på Bjørnholt står uten lærlingplass.

19 år gamle Florin sier det var viktig at han kjente til bedriften og hadde møtt dem.

Ap har lovet garanti

– Jeg er helt sikker på at gutta på Bjørnholt som er interessert i faget, har en arbeidsgiver i den andre enden et sted som ønsker seg fagarbeidere. Men de må møtes og finne hverandre, sier statsråd Brenna.

Partiet hennes, Ap, lovet i valgkampen at alle kvalifiserte elever skal garanteres en læreplass.

– Er det en slik garanti du gir nå?

– Målet er at alle skal kunne ta det å få en læreplass for gitt hvis de er kvalifisert for det, svarer Brenna.

– Men man vil ikke komme helt dit nå med disse midlene?

– Nei, men dette vil gi fart til arbeidet med å løse den kanskje største svakheten i det norske skolesystemet.

– Og på sikt skal det legge til rette for en garanti for læreplass?

– Ja, det er det som er målet mitt. Jeg stiller med pengene og inviterer til samarbeid, og så håper at jeg alle som har en aksje i dette, melder seg på, sier Brenna.

Et uperfekt karakterkort

Hun mener svake elever må fanges opp tidligere.

– Vi visste allerede i grunnskolen at mange av dem ville komme i den situasjonen. Dessverre, sier kunnskapsministeren.

Brenna tror mange arbeidsgivere bare ser karakterutskriften hos en VG2-elev. Hun tror det kan bli annerledes hvis de har møtt hverandre før. Da har eleven fått vist at han duger til noe, selv om karakterkortet kanskje ikke ser perfekt ut.

Et Oslo-problem

Brage Ramsrud forteller om et godt miljø på Bjørnholt med gode lærere. 18-åringen medgir at elektrofaget også byr på mye vanskelig matte og at han egentlig ikke er glad i teorien.

– Det er mye matte her som jeg ikke er noe flink i. Men elektrofaget er fryktelig interessant, sier Ramsrud.

– Jeg blir varm i hjertet når jeg ser disse få seg jobb, sier avdelingsleder Lotte Harbu Gjertsen.

Hun mener regjeringens tiltak er et steg i riktig retning. Problemet med Oslo er at bedriftene ikke har det samme eierforholdet til elevene, som de kanskje har i andre fylker, mener hun. Bedriftene tar inn elever både fra Viken og Oslo. Det gjør at det blir for få lærlingplasser. Skolen har selv sett at satsingen på praktisk trening, gir resultater.

– Jeg var selv elev her og lærte sikkert å sette opp 20 sikringsskap, sier elektrolærer Abdellatif Moussaoui.