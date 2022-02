Færre og færre TV-reklamer som dette. – Det nytter å ta opp kampen.

Mengden av TV-reklame for pengespill faller for fjerde året på rad, men er fortsatt en torn i øyet til norske myndigheter. Nå skal reklamen helt bort.

Det er reklame som dette – der Magnus Carlsen reklamerer for spillselskapet Unibet – som norske myndigheter mener er ulovlig.

Arnfinn Mauren

Nå nettopp

OL-sendingene på Eurosport har avdekket at utenlandske spillselskaper fortsatt benytter TV-kanaler til å nå potensielle kunder i Norge.

Ferske tall viser likevel at disse selskapene bruker mindre og mindre penger på TV-reklame rettet mot norske seere. Kulturministeren mener det viser at politikken virker.

– Det har nyttet å ta opp kampen, sier Anette Trettebergstuen (Ap).

Hun trekker denne slutningen etter å ha fått de siste tallene som Nielsen Media Research har utarbeidet for Medietilsynet.

Tallene viser at bruttobeløpet som utenlandske spillselskaper bruker på TV-reklame mot Norge sank med 35 prosent i siste måleperiode.

– Dette er ikke overraskende. Reklamepenger som tidligere ble brukt på lineær TV, blir i økende grad brukt på digitale plattformer, sier Kim Rud Petersen.

Han er talsperson for Betsson, ett av de utenlandske selskapene som har profilert seg via TV-kanaler som sendes fra utlandet, men er rettet mot et norsk publikum. Eurosport, FEM og MAX er noen av disse.

Fakta Dette er hovedfunnene i analysen Målingene er basert på tall fra perioden 1. august til 31. juli.

Det totale markedet for pengespillreklame har falt fra 865 millioner kroner i 2019/20 til 582 millioner kroner i 2020/21.

Reklame for utenlandske pengespill falt med 35 prosent, mens reklame for norske pengespill (Norsk Tipping, Norsk Rikstoto) falt med 27 prosent.

Omfanget av pengespillreklame som sendes fra utlandet, er fra siste halvår i 2020 til første halvår i 2021 redusert markant, fra 249 millioner kroner til 168 millioner kroner.

Utenlandske spillselskap står for 72 prosent av all pengespillreklame rettet mot Norge. Norske selskaper står for 28 prosent. Kilde: Medietilsynet/Nielsen Media Research Vis mer

Kulturminister Anette Trettebergstuen (Ap) mener TV-reklamen for utenlandske spillselskaper er blitt ekstra tydelig under OL i Beijing. Nå vil hun ha den bort.

Første test på reklameforbudets effekt

Men tross nedgangen: Kulturministeren er ikke fornøyd før hun har fått fjernet all reklame av denne typen. Foreløpig vil hun ikke sette seg noe mål for når dette kan oppnås.

– Vi kommer til å bruke de grep og verktøy som er nødvendig for å få fjernet all ulovlig spillreklame. Dersom ikke dagens tiltak er gode nok, vil vi stramme ytterligere til.

Kulturministeren vil trolig i løpet av året få svar på om dagens regelverket vil kunne stanse reklamen. Det første pålegget fra Medietilsynet om å stanse TV-reklame for pengespill kan komme i løpet av mars.

Tilsynet er imidlertid forberedt på klagerunder og eventuelle rettssaker.

– Men jeg merker en viss holdningsendring hos TV-selskapene og økende respekt for norsk lov. De innser nok at det ikke lenger er så enkelt å holde på som før, sier Mari Velsand. Hun er direktør i Medietilsynet.

Medietilsynet vurderer nå det endelige pålegget til norske TV-distributører. – Vi har fått tydelige politiske føringer, og ønsker å få bukt med reklamen for utenlandske spillselskaper.

Tilsynet fikk fra 1. januar i fjor myndighet til å gripe inn mot markedsføring av reklame for pengespill som ikke er godkjent i Norge.

Dette førte til at Nent Group, som blant annet står bak TV3, sluttet å sende reklame for selskaper som har slike pengespill. Men Discovery gikk til sak mot staten for å stanse reklameforbudet. Denne saken er ikke endelig avgjort rettslig.

Distributørene må gjøre jobben

Medietilsynets pålegg om å stanse TV-reklamen vil likevel ikke bli rettet mot spillselskapene eller TV-selskapene. Pålegget vil bli sendt til TV-distributørene, som Telia, Telenor og Altibox.

Haakon Li Dragland i Telenor er styreleder for bransjens interesseorganisasjon Kabel Norge. Han sier at distributørene vil ta et pålegg på alvor, men mener de ikke burde ha blitt blandet inn i denne saken.

– Vi blir bedt om å gripe inn og endre innholdet i noe som andre har redaktøransvaret for. Da må vi i tilfelle bryte inngåtte avtaler, sier han.

Mulig, men teknologisk krevende

Men både TV-selskapene og spillselskapene befinner seg utenlands. Derfor har norske myndigheter rettet søkelyset mot de norske distributørene.

Ifølge Li Dragland vil det teknisk sett være enkelt å blokkere spillreklamen dersom TV-selskapene gir distributørene nøyaktig informasjon om når reklamen sendes. Det er trolig ikke sannsynlig at de vil få slik informasjon. Derfor må de benytte seg av mer avansert teknologi.

– Den løsningen som er foreslått av Medietilsynets rådgiver, er basert på teknologi som i dag ikke er kommersielt tilgjengelig. Noen må lage den løsningen. Det er mulig, men det vil være krevende og det vil ta lang tid.