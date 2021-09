Fryktet skyggen fra politikerfar Christian Tybring-Gjedde (Frp)

Mathilde Tybring-Gjedde (H) ble politiker som faren Christian Tybring-Gjedde (Frp), men står for en helt annen politikk. Hun er takknemlig for at hun ikke blir bedt om å kommentere farens utsagn.

Mathilde Tybring-Gjedde (H) vil være med å dra både Stortinget og Høyre i en mer klimavennlig retning.

8 minutter siden

Høyres skolepolitiske talsperson, Mathilde Tybring-Gjedde (28), kom med et nødskrik inn på Stortinget for fire år siden.

Nå er hun igjen sentral i et valgdrama i Oslo. Som nummer fem på Høyres liste til stortingsvalget må hun forberede seg på både å komme inn på Stortinget og på å ryke ut.