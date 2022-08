Politikk Strømprisene Stortinget trosser energiministeren – avbryter ferien for å ha hastemøte om strømkrisen Stortinget vil i september avbryte sommerferien for å gjennomføre et ekstraordinært møte om strømkrisen i september. Regjeringspartiene har med Aps stortingspresident Masud Gharahkhani dobbeltstemme flertall i presidentskapet. Men det blir likevel ekstraordinært strømmøte på Stortinget. NTB

Kjetil Magne Sørenes Journalist 16. aug. 2022 11:13 Sist oppdatert nå nettopp Det ble klart etter et møte i presidentskapet tirsdag morgen. Regjeringens strømplan var ikke nok til å dempe misnøyen på Stortinget. Samtidig fortsetter de svært høye strømprisene å skape reaksjoner blant forbrukerne. Ap trosser energiministeren Aps energiminister Terje Aasland avviste mandag overfor Dagsavisen at det nødvendig med ekstraordinært møte i Stortinget om strømstøtten, selv om SV og resten av opposisjonen krevde dette. Regjeringspartiene Ap og Sp har med stortingspresident Masud Gharahkhanis (Ap) dobbeltstemme flertall i presidentskapet. Dermed kunne de ha satt foten ned for innkallingen. Men det gjorde de ikke. Det er et enstemmig presidentskap som står bak vedtaket, sier Gharahkhani til Aftenposten da vi spør om hvorfor han ikke brukte dobbeltstemmen sin. – Det er enstemmig presidentskap og vi kan vise til det beste med demokratiet vårt ved at storting og regjering kan samarbeide godt til det beste for innbyggerne og næringslivet i den vanskelige kraftsituasjonen landet vårt har, skriver han i en SMS til Aftenposten. Mange kraftmagasiner har lite vann. Det bidrar til høye strømpriser, sammen med energikrisen i Europa som følge av krigen i Ukraina. Bildet viser Stegarosfjorden på Hardangervidda i slutten av juni. Fikk strømfrist fra Høyre Mandag leverte regjeringen sin plan for de ulike strømtiltakene. Økt strømstøtte til husholdningene fremskyndes, og i løpet av høsten skal det bli mulig å begrense krafteksporten når vannmagasinfyllingen blir for lav. Regjeringen jobber også med en støtteordning for næringslivet. Denne legges frem senest i forbindelse med statsbudsjettet i oktober. Stortingets presidentskap ga 8. august regjeringen én uke på å legge frem en plan for strømstøtten fremover. Flere partier har tatt til orde for å hasteinnkalle Stortinget. Les også Aps nestleder: Uaktuelt med overføring av strøm fra nord til sør – Kraftsituasjonen er alvorlig Det ekstraordinære møtet vil skje rundt midten av september, sier stortingspresident Masud Gharahkhani (Ap). – Kraftsituasjonen er alvorlig. Det er viktig å vise det beste av demokratiet, og det er at regjering og storting samarbeider til det beste for innbyggerne og næringslivet i den situasjonen vi er i, sier Gharahkhani. Han tror på et godt samarbeid mellom Stortinget og regjeringen. – Gjennom å arrangere et slikt møte i september vil regjeringen komme her, og partiene vil ha mulighet til å diskutere. Jeg er sikker på at vi kommer frem til gode løsninger, sier han. Mandag sa Høyres energipolitiske talsperson Nikolai Astrup til Aftenposten at Høyre gir regjeringen frem til midten av september med å komme med en løsning. – Vi forventer at regjeringen legger frem en sak i løpet av en måned. Da vil det være behov for et ekstraordinært møte, sa han da.

Fortsatt misnøye på Stortinget

Tirsdag er det delte reaksjoner blant opposisjonen på Stortinget.

– Jeg er glad for at presidentskapet følger Rødts forslag om å hasteinnkalle Stortinget for å håndtere strømpriskrisa. Men møtet burde ikke vente til september, prisene er rekordhøye og magasinene tømmes I DAG, uttaler Rødt-leder Bjørnar Moxnes i en e-post.

– SV har ønsket at Stortinget skulle kalles sammen fordi vi mener det er viktig at arbeidet med mer grunnleggende endringer for å ta politisk kontroll over krafta kommer i gang raskt. Den situasjonen vi har nå kan ikke fortsette», sier Ingrid Fiskaa, SVs representant i presidentskapet.

– Jeg er glad for at stortingsflertallet nå tar ansvar og tvinger Ap og Sp til å tre ut av handlingslammelsen de har sittet fast i altfor lenge. Den såkalte strømplanen som ble lagt frem i går, holder ikke mål, sier Sylvi Listhaug.