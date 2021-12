Viken går mot oppløsning – regningen kommer på flere hundre millioner

Fylkesrådet vil som ventet oppløse Viken og sender nå innstillingen til fylkestinget for endelig vedtak. Regningen kommer på minst 300 millioner, ifølge NRK.

NTB – Anna Nesje

33 minutter siden

– Solberg-regjeringen slo sammen Østfold, Akershus og Buskerud fylkeskommuner mot deres vilje, sa fylkesrådsleder Siv Henriette Jacobsen (Ap) på en pressekonferanse fredag morgen.

Fylkesrådet mener at storfylket Viken er en lite hensiktsmessig konstruksjon.

– I fylkesrådets plattform sier vi at når et nytt stortingsflertall åpner for oppdeling av tvangssammenslåtte fylker, så vil fylkesrådet legge fram en sak for fylkestinget med anmodning til Stortinget om å oppløse Viken. I dag følger vi opp dette, sa Jacobsen.

– I tråd med Hurdalsplattformen er det fylkestinget i Viken som skal beslutte om Viken skal oppdeles. Fylkesrådet har nå gitt vår anbefaling og overlater herved saken til fylkestinget.

De ansatte blir med videre

– Demokratiaspektet er det viktigste som gjelder, når vi fremmer en sak om oppdeling av Viken, sier fylkesråd for samferdsel Olav Skinnes (Sp) til NRK.

Fylkesrådet går inn for virksomhetsoverdragelse, slik at alle ansatte skal være trygge på at de fortsatt har jobb når fylket løses opp.

– Så er det klart at dette blir krevende økonomisk, det blir en engangssum på mellom 310 og 440 millioner. Vi må også sørge for at de nye fylkene har en sunn og bærekraftig økonomi, sier fylkesråd for finans Edvin Søvik (Ap).

Fylkesrådet skriver i en pressemelding at de forutsetter at kostnadene ved en oppdeling fullt ut kompenseres fra staten, og at alle de tre nye fylkeskommunene sikres en sunn økonomi.

Behandles i februar

Ap, Sp, SV, Frp og Rødt i Viken har allerede varslet at de ønsker å løse opp fylket. Dermed ligger det an til at flertall for å løse opp det store fylket og gå tilbake til de tre opprinnelige: Østfold, Akershus og Buskerud.

– De tre opprinnelige fylkeskommunene vil fortsatt være på størrelse med landets øvrige fylkeskommuner og dermed fullt ut i stand til å gi innbyggerne gode tjenester, sier fylkesrådsleder Siv Henriette Jacobsen.

Fylkestinget behandler saken 23. og 24. februar.