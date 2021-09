Krevende skattesonderinger mellom Ap og SV

SV forlot regjeringssonderingene onsdag.

Etter det Aftenposten får opplyst, ble SV overrasket over hvor lite Ap var villig til å gi i skattepolitikken.

29. sep. 2021 15:32 Sist oppdatert nå nettopp

Partiet mener det lå an til gjennomgående for dårlige gjennomslag på skatt, partiets «kamp mot profitt i velferden», klimapolitikken generelt, oljepolitikken og på naturvern.

På enkelte områder lå det an til at partiet ville få ingenting. På andre var det litt bevegelse, men altså for lite.

Aps skatteløfte går ut på at det samlede nivået på avgifter og skatt på inntekt skal ligge i ro på 2020-nivå de neste fire årene.

Ap åpnet for å øke formuesskatten

Det betyr blant annet at hvis én avgift går opp, må en annen skatt eller avgift skal settes like mye ned.

Selskapsskatten skal også holdes i ro. Det kommer heller ikke på tale å innføre en ny arveavgift.

Unntaket er formuesskatten, som partiet ønsker å øke.

Lysbakken lyktes heller ikke å forhandle Støre bort fra Aps skatteløfte, noe SV-lederen i valgkampen sa til Aftenposten at han trodde han ville få til.

– Skatteløftet er veldig viktig for oss

Etter det Aftenposten får opplyst, har man i sonderingene likevel snakket om nye skattegrep. De vil ikke være direkte omfattet av løftet. SV har likevel opplevd at de konkrete skatteløftene ga Ap et utgangspunkt som har vært veldig vanskelig for å forhandle.

Ap-leder Jonas Gahr Støre ville ikke svare konkret på om han har gått bort fra løftet da han møtte pressen på Hurdal onsdag.

– Skatteløftet er veldig viktig for oss, svarte han på Aftenpostens spørsmål.