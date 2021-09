SV opplevde at sonderingene var krevende på skatt og olje

SV forlot regjeringssonderingene onsdag.

Etter det Aftenposten får opplyst, ble SV overrasket over hvor lite Ap var villig til å gi i skattepolitikken.

29. sep. 2021 15:32 Sist oppdatert 38 minutter siden

Partiet mener det lå an til gjennomgående for dårlige gjennomslag på skatt, partiets «kamp mot profitt i velferden», klimapolitikken generelt, oljepolitikken og på naturvern.

På enkelte områder lå det an til at partiet ville få ingenting. På andre var det litt bevegelse, men altså for lite.

Aps skatteløfte går ut på at det samlede nivået på avgifter og skatt på inntekt skal ligge i ro på 2020-nivå de neste fire årene.

Ap åpnet for å øke formuesskatten

Det betyr blant annet at hvis én avgift går opp, må en annen skatt eller avgift skal settes like mye ned. Selskapsskatten skal også holdes i ro. Det kommer heller ikke på tale å innføre en ny arveavgift.

Unntaket er formuesskatten, som partiet ønsker å øke.

Lysbakken lyktes heller ikke å forhandle Støre bort fra Aps skatteløfte, noe SV-lederen i valgkampen sa til Aftenposten at han trodde han ville få til.

– Skatteløftet er veldig viktig for oss

Etter det Aftenposten får opplyst, har man i sonderingene likevel snakket om nye skattegrep. De vil ikke være direkte omfattet av løftet. SV har likevel opplevd at de konkrete skatteløftene ga Ap et utgangspunkt som har vært veldig vanskelig for å forhandle.

Ap-leder Jonas Gahr Støre ville ikke svare konkret på om han har gått bort fra løftet da han møtte pressen på Hurdal onsdag.

– Skatteløftet er veldig viktig for oss, svarte han på Aftenpostens spørsmål.

Trakk frem oljepolitikk som et uenighetsområde

Under pressekonferansen bekreftet SV-leder Audun Lysbakken at klima og oljepolitikken vat et av områdene der de følte de ikke fikk nok gjennomslag.

På spørsmål om Ap og Sp dannet en front mot SV i spørsmål om fortsatt leting etter olje og gass, bekreftet Lysbakken det med å si at den politiske tyngdekraften slår inn.

- Der har vi vært i en situasjon hvor vi står ganske alene.

Han sa at en av de tingene som nå blir viktig er å bygge bånd til de andre politiske partiene som har klima som en hovedsak.

Han mener de kan skape et flertall for å styrke klimapolitikken og at de i opposisjon kan gjøre det bedre på dette området.

- Vår vurdering nå er at det ikke er godt nok. Vi må betydelig lenger, sa Lysbakken på dagens pressekonferanse.

De tre partiene har svært ulik oljepolitikk. SV skiller seg mest ut, da de ikke vil tillate mer leting etter ny olje og gass eller nye utvinningstillatelser på norsk sokkel. Senterpartiet har ikke noe i mot å gi nye tillatelser, så lenge det tar hensyn til klima og miljø. Ap ønsker også å fortsette å utvikle oljenæringen.

Etter det Aftenposten får opplyst var det for SV nesten ingenting å hente i oljepolitikken.

SV fikk ikke gjennomslag for sitt ønske om å stanse muligheten for oljeleting i nye områder. Det samme gjelder muligheten for å gjøre noe med nye konsesjonsrunder. De ble møtt av et ønske om å videreføre disse rundene.

Det eneste som skal ha ligget på bordet i oljepolitikken skal ha vært noe som SV opplevde som små endringer i tildeling i forhåndsdeifinerte områdene. Dette er såkalte modne områder geologien er kjent og infrastrukturen er godt utbygd.