Venstre vil ha Toppe inn på teppet etter at Nav trosset Sivilombudet

Sivilombudets uttalelser skal ifølge Stortinget følges. Nå reagerer flere sterkt på at Nav ikke gjør det i fedrekvotesaken.

Barne- og familiedepartementet stiller seg bak den vurderingen som juristene i Nav og Trygderetten har gjort. Det sa statsråd Kjersti Toppe til Aftenposten i forrige uke.

10 minutter siden

Flere medlemmer i Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité reagerer kraftig på at Nav i forrige uke trosset Sivilombudet – Stortingets vaktbikkje. Nav sa nei til å behandle en fedrekvotesak på nytt. Navs avgjørelse ble støttet av barne- og familieminister Kjersti Toppe (Sp).

Frp vil ta opp saken på første møte i Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité. Venstre vil kalle Toppe inn på teppet for å forklare seg. SV har allerede sendt inn et skriftlig spørsmål til statsråden, og Rødt ber regjeringen sørge for at forvaltningen retter seg etter Sivilombudets uttalelser.