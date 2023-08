Bystyret struper muligheten for millionstøtte til utbryter-politikere

Bystyret i Oslo vil kutte drastisk i støtten til politikere som forlater sitt gamle parti og danner ett nytt.

Bystyrerepresentantene Danny Chaudhry (t.v.) og Lars Petter Solås (i midten) mottar i dag over 100.000 kroner i måneden etter å ha dannet uavhengige partigrupper. Vis mer

Publisert: 29.08.2023 22:08 Oppdatert: 29.08.2023 22:46

To ganger de siste årene har Oslo bystyre opplevd at representanter har forsvunnet fra sine gamle partier og dannet sitt eget parti:

Danny Chaudhry trakk seg fra Folkeaksjonen nei til mer bompenger FNB (i dag Folkets Parti) rett etter valget i 2019. Han opprettet kort tid etter enmannsgruppen Chaudhrys gruppe.

Oslo Frps listetopp Lars Petter Solås ble ekskludert fra Frp i mai etter en nachspiel-skandale. Da valgte også han å opprette en uavhengig partigruppe.

Grepet med å opprette egne partigrupper førte til at både Chaudhry og Solås fikk rett til de samme støtteordningene som de andre partiene. Det utgjør en årlig støtte på rundt 1,3 millioner.

Aps gruppeleder Andreas Halse har kalt det en «åpenbar melking av systemet».

Onsdag skal bystyret stemme over et forslag om å kutte støtten til 96.811 kroner i året, i et såkalt opposisjonstillegg.

– Incentiver til å bryte ut

Det er administrasjonen som har lagt frem forslaget. Direktør i bystyrets sekretariat, Lars Arne Ryssdal, sier dagens ordning innebærer at det finnes økonomiske incentiver til å bryte med eget parti. Han sier signalene fra et nær samlet bystyret har vært at de ønsker en innstramming.

Forslaget har fått enstemmig tilslutning fra forretningsutvalget, hvor et flertall av partiene er representert.

Lars Petter Solås sier at han ikke ønsker å kommentere saken, og viser til tidligere uttalelser der han avviser å ha spekulert i ordningen. I juni sa han til Aftenposten:

«Før jeg ble ekskludert fra Frp var jeg, i likhet med flere bystyremedlemmer, heltidspolitiker lønnet av min bystyregruppe. Den inntekten mistet jeg over natten, samtidig som jeg fortsatt er bystyremedlem med ansvar for å skjøtte det vervet».

Juridisk strid

Da Danny Chaudhry trakk seg fra FNB i 2019, forsøkte bystyret å forhindre at han fikk gruppestøtte til sitt nye parti.

Chaudhry mente det var feil og ba om en såkalt lovlighetskontroll. Kommunaldepartementet ga Chaudhry medhold i at han rett på full støtte.

Ryssdal mener de nye innstramningene vil være lovlige. Dette fordi reglementet nå er hjemlet i partiloven og ikke kommuneloven.

– Partiloven sier klart at støtte til bystyre- og kommunestyrerepresentanter skal være forholdsmessig knyttet til valgresultatet. Det vil si at en ny gruppe ikke har krav på en støtte pr. representant, sier han.

Cecilie Lyngby fronter Folkets parti i Oslo. De mistet halve bystyregruppen sin i løpet av perioden. Hun er glad for nye regler som sikrer at pengene forblir i moderpartiet dersom noen hopper av. Her fra partiets valgvake i 2019. Vis mer

Mistet halve gruppen

I forslaget til nytt reglement fjernes også muligheten til å ta med seg støtte til et nytt parti hvis man bytter midt i perioden.

Dette skjedde blant annet da Bjørn Revil gikk fra Folkets Parti til Frp våren 2022, og da Eivor Evenrud gikk fra Rødt til Arbeiderpartiet høsten samme år.

I fremtiden vil det gamle partiet få beholde støtten hvis en representant bytter beite.

– Dette er svært viktig, sier Cecilie Lyngby i Folkets parti.

Lyngby sier partiet mistet rundt 1 million kroner i støtte da først Danny Chaudhry og senere Bjørn Revil forlot partiet. Hun kaller det en enorm påkjenning.

– Det førte til at vi to som satt igjen, måtte gjøre dobbelt så mye arbeid. Hvis pengene hadde blitt i partiet, kunne vi ha ansatt en politisk rådgiver til å hjelpe oss, sier hun.