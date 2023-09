Advarer mot stigmatisering:– Kjennes ut som min eksistens er problemet

Byråd for integrering i Oslo, Usman Mushtaq (Ap), mener det meste går i riktig retning for integreringen i Oslo. Han advarer mot å bruke en liten gruppe kriminell ungdom som bevis på det motsatte.

Byråd for integrering i Oslo, Usman Mushtaq (Ap), mener han nesten ikke kan si noe bra om integreringen i Oslo uten å bli beskyldt for å feie problemer under teppet.

– Jeg mener det en snever og feil inngang til debatten.

Aftenposten møter Oslos byråd for arbeid, integrering og sosiale tjenester Usman Mushtaq (Ap) på Grønland i Oslo sentrum.

Han vil presentere tall som viser positiv utvikling for integreringen i Oslo. Andelen sysselsatte med innvandrerbakgrunn har økt under det rødgrønne byrådets styre – og mer enn for befolkningen for øvrig, viser tall fra SSB.

Men først, et hjertesukk fra byråden. Han har sett seg lei på politikere som bruker ungdomskriminalitet som inngang til integreringsdebatten.

Sist ut var Frp-leder Sylvi Listhaug. Etter flere episoder med ungdomsvold etterlyste hun en «ærlig debatt».

Hun viser til Oslo-politiets egen rapport om ungdomskriminalitet, kalt Salto.

Her kommer det frem at 114 barn i Oslo er registrert for gjentatt kriminalitet.

Av disse har 77 prosent innvandrerbakgrunn – totalt 87 ungdom.

– Vi må tørre og være ærlige om årsakene til utfordringene i hovedstaden. Oslo har store integreringsproblemer, mente Listhaug.

-Mushtaq viser en sjokkerende mangel på innsikt, mener Sylvi Listhaug.

– Urettferdig

Mushtaq mener Sylvi Listhaug og andre med dette er med på å stigmatisere hele Oslos innvandrerbefolkning – noe han synes er svært problematisk.

– Jeg er også bekymret for oppgangen i ungdomskriminalitet vi har sett nå etter en lang periode med nedgang. Men vi snakker om 87 ungdommer. En tredjedel av Oslos befolkning har innvandrerbakgrunn. At disse 87 skal definere en kvart million mennesker i byen, det mener jeg er direkte urettferdig, sier Mushtaq.

– Blir det ikke påfallende å snakke om ungdomskriminalitetsbølgen uten å nevne at et flertall har minoritetsbakgrunn?

– Jo, men historien er mye større, bredere og mer nyansert. Fagfolkene er tydelige på at det er mange andre enkeltfaktorer som er viktigere for hvorfor disse ungdommene faller utenfor enn brun hud. Det handler om en trygg oppvekst, at de mestrer skolen og fullfører videregående skole, sier Mushtaq, som selv er vokst opp på Stovner med pakistanske røtter.

– Når vi omtaler ungdommen vår på den måten, blir en stor gruppe berørt, mener Usman Mushtaq.

– For meg, som en mann med flerkulturell bakgrunn, kjennes det ut som min eksistens er et problem. Det er det ikke – og det vet vi, sier Mushtaq.

Han mener mange han snakker med føler det på denne måten.

– Ord blir til holdning, og holdning blir til handling, Det blir en negativ spiral. Når vi omtaler ungdommen vår på den måten, blir en stor gruppe berørt. Holdningene blir til handlinger, som kan være diskriminering og rasisme, mener han.

Flere i arbeid

Integreringsbyråden etterlyser en integreringsdebatt der en snakker om det han mener er de viktige tingene.

– Det er utfordringer, men i det store og hele så går integreringen veldig bra, mener Mushtaq.

Han peker på at antallet sysselsatte med innvandrerbakgrunn har økt med 17.000 i årene Ap, SV og MDG har sittet i byråd.

Andelen sysselsatte med innvandrerbakgrunn har økt med 4,7 prosent i perioden.

For innbyggerne i Oslo uten innvandrerbakgrunn har økningen vært på 3,7 prosent:

– Kan ikke si at noe går bra

Byråden mener også det har vært en stille revolusjon på barnehagefronten, der andelen barn med innvandrerbakgrunn som går i barnehagen nå er på over 90 prosent. Han viser også til den økte deltagelsen i Aktivitetsskolen og en høyere fullføringsgrad på videregående skole for ungdom med innvandrerbakgrunn.

– Når en sier noe bra om integreringen, blir det fremstilt som en ikke tør å snakke om utfordringene, sier han oppgitt.

Han ramser opp det han mener blir de viktigste tiltakene i årene fremover om byrådet får ny tillit:

Økt sysselsetting, spesielt i områder som henger etter.

Tidligere barnehagestart for barn med innvandrerbakgrunn.

Flere sommerjobber for unge.

– Sjokkerende mangel på innsikt

Frp-leder Sylvi Listhaug tar kraftig til motmæle mot byråden.

– Faktum er at unge innvandrere er grovt overrepresentert i kriminalitetsstatistikken. 77 prosent av de kriminelle gjengangerne i Oslo har innvandrerbakgrunn. For å løse problemet må vi derfor tørre å si at dette først og fremst er et innvandringsrelatert problem og begynne å sette inn tiltak deretter, sier hun til Aftenposten.

Listhaug fastholder at man må stramme inn integreringspolitikken. Hun tar også til orde for å senke den kriminelle lavalderen.

– Mushtaq viser en sjokkerende mangel på innsikt i hva som er problemet når det kommer til ungdomskriminalitet. Dersom han tror det kun er 87 kriminelle ungdommer i Oslo, så har han ikke skjønt noe av det tallmaterialet som foreligger, sier hun.