Støre etter krisemøte i Ap: Målet er å komme gjennom krisen med Europas laveste ledighet

Trond Giske var «overhodet ikke» tema på Aps sentralstyremøte mandag ettermiddag. Men grepet Støre nå tar, er som bestilt fra den tidligere Ap-nestlederen.

– Ja, jeg skal reise mer. Så mye jeg bare kan! Men jeg har også andre viktige ting å gjøre, som følger av å være statsminister, sa Ap-leder Jonas Gahr Støre til Aftenposten etter mandagens møte i sentralstyret.

14. nov. 2022 20:32 Sist oppdatert nå nettopp

Møtet var et ordinært sentralstyremøte, som har vært planlagt i lang tid. Bakteppet er like fullt en serie skrekkmålinger for partiet.

Etter at regjeringen la frem statsbudsjettet tidlig i oktober, har Arbeiderpartiet fått mye juling på målingene. Det hele nådde et foreløpig bunnivå på 16,9 prosent på den siste meningsmålingen til Dagsavisen i forrige uke.