Frp fnyser av regjeringens strømstøtte. Mener den dekker en «brøkdel» av de økte strømprisene.

Kraftnæringen fikk inn 107 milliarder kroner mer for strøm første halvår i år enn første halvår i fjor. Det er langt mer enn det regjeringen gir i strømstøtte til kundene.

Frp, her ved partileder Sylvi Listhaug, mener staten bør dekke en enda større del av strømregningen din.

15 minutter siden

En gigantisk skatteøkning. Det er det Frp vil at du skal tenke om strømkronene som triller ut av brukskontoen din.

Norge har den rauseste strømstøtteordningen for husholdningene i Europa. Nå fungerer den slik at når gjennomsnittlig markedspris for måneden overstiger 70 øre pr. kilowattime (kWh), dekker staten 90 prosent av kostnaden over dette nivået.