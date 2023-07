Overvåkingsvideo av Moxnes på Gardermoen: – Han har mer å bevise fremover

Flere i Rødt reagerer etter å ha sett videoen av partilederens tyveri på Gardermoen.

04.07.2023 10:22 Oppdatert 04.07.2023 11:12

16. juni tok Bjørnar Moxnes et par Hugo Boss-briller til en verdi av 1199 kroner. Til nå har partiet sluttet ring om Moxnes.

Men mandag kveld publiserte VG en overvåkingsvideo av hendelsen. Aftenposten har fått tillatelse av VG til å publisere 20 sekunder av videoen. Den er kortet ned, men ingen klipp er flyttet i tid (se video øverst i saken).

Videoen viser at partilederen prøver solbrillene, legger dem tilbake for deretter å ta dem opp igjen og legge dem på bagasjetrallen. Han går litt videre før han putter dem i lommen og lukker glidelåsen.

Aftenposten har etter publiseringen av videoen hørt med flere Rødt-politikere om de fremdeles har tillit til partilederen.

– Mer å bevise

Sofie Marhaug er stortingsrepresentant for Rødt og en av partiets største profiler. Hun synes det var ubehagelig å se overvåkingsvideoen:

– Bjørnar har fått sin straff både i form av en bot og gjennom kollektiv fordømmelse av lovbruddet – også gjennom kritikk fra oss i Rødt. Videoen viser det vi allerede vet, at Bjørnar har stjålet et par solbriller:

– Dette er jo bare først og fremst veldig ubehagelig og også ulovlig. Så er likevel et menneske mer enn sin verste handling.

Samtidig sier hun til Aftenposten at hendelsen går på tilliten løs:

– Det er ikke tillitvekkende, ei heller forsøket på å dekke over lovbruddet. Det nuller ikke ut min tillit til ham som politiker, men han har mer å bevise fremover.

Sofie Marhaug (Rødt) under en muntlig spørretime på Stortinget.

Leder for Kristiansund Rødt, Stein Kristiansen, mener at Moxnes nå bør fratre sin stilling som leder i Rødt, og at saken setter kjepper i hjulene for deres valgkamp.

Det var Tidens Krav som omtalte Kristiansens standpunkt om Rødt-lederen først.

– Jeg mener han bør trekke seg, sier han til Aftenposten.

– Vil bli gjort narr av

Lederen i Kristiansund forteller til Aftenposten at han ikke har sett videoen VG publiserte i går.

– Men det blir en umulig situasjon å stå i.

Til Tidens Krav sier han at saken «blir en stående fleip i hele valgkampen» og:

– Det øyeblikket en rødt-er står på stand med solbriller i sola vil man alltid få det spørsmålet: hvor har du fått tak i de der?

Kristiansen sier at én ting er å stå på stand og ha på solbriller. Lokalpolitikeren sier at de nok vil bli gjort narr av med solbriller uansett om Moxnes trekker seg, eller ikke.

– Men en annen ting er at hvis vi i Rødt skal fronte våre sterke synspunkter politisk, så må vi ha orden i egne sysaker, sier Kristiansen.

Han utdyper at han frykter Rødt vil få et troverdighetsproblem om Moxnes ikke trekker seg.

– Kritikken vil bli svekket hvis vi ikke tar kritikkverdige forhold i eget parti på alvor.

Stein Kristiansen, leder for Rødt i Kristiansund, tror partiet vil få et troverdighetsproblem dersom Bjørnar Moxnes ikke går av.

– Holder ikke vann

Klassekampens tidligere sjefredaktør Bjørgulv Braanen kommenterte overvåkingsvideoen på sin Facebook-siden i går kveld. Der skrev han:

«Tror nok dessverre Bjørnar Moxnes’ historie ikke holder vann. Videoene fra overvåkningskameranene publisert av VG viser at det å putte solbrillene i lommen ikke var noen forglemmelse».

Senere slettet han innlegget. Braanen skriver i en SMS til Aftenposten han ikke vil kommentere saken og at han ikke ønsker å være en aktør i saken.

Rødt-veteran Viktor Stein mente allerede mandag at partiet bryter sine egne vedtekter ved å støtte Moxnes etter solbrille-skandalen, skrev NRK.

– Ser suspekt ut

Bjørnar Moxnes ble sykmeldt mandag. Samme kveld holdt Rødt et ekstraordinært landsstyremøte det ble klart at 1. nestleder Marie Sneve Martinussen skal lede partiet i hans fravær. Hun sier til Aftenposten at videoen «ser suspekt ut»:

– Jeg har sett videoen nå, og kan ikke se at det er noe her som strider med det Bjørnar har forklart, eller at det kommer frem ny informasjon som vi ikke hadde fra før av.

Rødts fungerende nestleder Marie Sneve Martinussen møtte pressen mandag kveld.

Videre sier hun:

– Når det er sagt, ser det selvfølgelig suspekt ut med det vi allerede vet er et tyveri på et overvåkingskamera. Det understreker jo også at politiet har gjort en riktig vurdering i saken ved å gi et forelegg. Det har også Bjørnar vært helt enig i.

– Har gjort opp for seg

Aftenposten har ringt til flere sentrale politikere i Rødt.

Anne-Marith Rasmussen, leder i Rødt Troms, skriver til Aftenposten at hun ikke har noe mer å tilføye enn det fungerende leder sa på pressekonferansen.

Fylkesleder for Rødt Viken, Ingar Mørkestøl Gundersen mener publiseringen av videoen er såpass spekulativ at han ikke ønsker å kommentere på den.

– Bjørnar har erkjent skyld og gjort opp for seg, men er nå sjukmeldt. Nå er det på tide at media tar menneskelige hensyn, skriver han i en SMS.

Leder av Rød Ungdom, Liv Müller Smith-Sivertsen sier at hennes tillit ikke er endret:

– Jeg tenkte at videoen viser akkurat det han forklarte at skjedde, sier hun.

Fylkesleder i Agder, Marit Faanes, sier at det er fint at Moxnes bidrar til at alt kommer frem.

– Det er en alvorlig sak som det må brukes tid på å håndtere.

Tobias Drevland Lund, stortingsrepresentant Rødt Telemark og Seher Aydar, stortingsrepresentant for Oslo, sier begge at de ikke har noe tilføye utover tidligere kommentarer.