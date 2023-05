SV største parti blant norske journalister

Om journalistene her i landet fikk bestemme, ville vi fått et knallrødt Storting. Nesten to av tre journalister sier de vil stemme SV, Ap, Rødt eller MDG.

– Det er interessant å se at Rødt faller såpass mye, og det kan ha med Ukraina- og NATO-saken å gjøre, tror Kristin Clemet. Partiet faller fra 13 til 8 prosents oppslutning hos journalistene.

11.05.2023 16:58

SV er største parti blant journalistene med 23 prosent. Deretter følger Ap med 20 prosent, MDG får 11 prosent og Rødt har støtte fra 8 prosent av journalistene.

I fjorårets undersøkelse fikk SV 17 prosent, Ap 25 prosent, MDG 12 prosent og Rødt 13 prosent. Hovedbildet er altså noenlunde det samme i fjor som i år, men med litt vandring mellom partiene.

Til sammen oppnår de fire partiene 62 prosent oppslutning, mot 67 i fjor.

Det viser den årlige Medieundersøkelsen som ble lagt fram under Nordiske Mediedager i Bergen denne uken. I undersøkelsen er norske journalister spurt om hvilket parti de ville stemt på dersom det var stortingsvalg i morgen.

Høyre går mest fram, fra 14 prosent i fjor til 22 prosent i år. Partiet er dermed nest størst blant journalistene. Venstre faller ett prosentpoeng til 9 prosent i årets medieundersøkelse.

Leder Kristin Clemet i tankesmia Civita, som har vært både statsråd og stortingsrepresentant for Høyre, merker seg at Rødt faller ganske mye.

– Både SV og MDG står veldig sterkt sammenlignet med hva de gjør i befolkningen generelt. Det overrasker ikke så veldig, for slik har det vært lenge. Det er kanskje mer interessant å se at Rødt faller såpass mye, og det kan ha med Ukraina- og NATO-saken å gjøre. Journalister er kanskje mer opptatt av den saken enn velgerne generelt, sier Clemet til Kampanje.

Senterpartiet oppnår 3 prosent, som i fjor. Kun 2 prosent av journalistene ville stemt på Kristelig Folkeparti, og bare 1 prosent sier de støtter Fremskrittspartiet.