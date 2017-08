Tajik møtt med kravliste på Utøya

Tajik ankom Utøya og AUFs sommerleir torsdag ettermiddag. Der gikk turen til teltleirene til Rogaland og Hordaland AUF, hvor nestlederen fikk overlevert en liste med tittelen «krav om et grønt og fremtidsrettet arbeidsliv som satser på ungdom».

Blant annet krever AUF-erne at det må skapes 100.000 nye grønne arbeidsplasser.

– Det synes jeg er et godt og ambisiøst mål. I årene som kommer, er vi nødt til å sørge for at det blir skapt flere hundre tusen nye arbeidsplasser for at det skal bli skapt nok verdier til at vi kan opprettholde det velferdstilbudet som vi vil ha, sier Tajik til NTB.

Hun sier at da må en stor andel av de nye arbeidsplassene være innenfor nye, grønne, bærekraftige industrier. Det er totalt ti krav på listen, og Tajik sier det er noen initiativ som det blir interessant å se nærmere på.

– Det har stor betydning for Arbeiderpartiet hva AUF mener, sier Tajik.