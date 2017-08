Flere politikere og leger har snakket om todelt helsevesen i valgkampen. Aftenposten har i flere artikler fortalt om ulik kreftbehandling. Nå viser en undersøkelse at de fleste er trygge på at alle får samme behandling ved norske sykehus.

4 av 5 velgere er helt eller delvis enig i at alle i Norge har tilgang på den samme behandlingen ved sykehusene uavhengig av økonomi og utdanning.

Det viser en spørreundersøkelse som Respons Analyse utførte for Aftenposten forrige uke.

De spurte måtte ta stilling til følgende påstand: «I Norge får alle tilgang på den samme behandlingen ved sykehusene, uavhengig av økonomi og utdanning».

I underkant av 20 prosent er uenig i at alle får samme behandling uansett økonomisk status.

Om man bryter ned tallene på partivalg, er MDG, Frp og Høyre partiene der det er flest som svarer at de er «helt enige» i at alle får det samme tilbudet på sykehusene, uavhengig av økonomi.

Men også i partiene på venstresiden er det store flertallet helt eller delvis enige i at alle får det samme tilbudet:

Den norske modellen

Forklaringen på at velgere som stemmer på Arbeiderpartiet og partiene på venstresiden også slutter opp om påstanden, kan være at dette er resultatet av «den norske modellen». Den omfatter stort sett et offentlig helsevesen.

I juni skrev Aftenposten om spørreundersøkelsen «Helsepolitisk barometer». Den sa at 60 prosent at befolkningen opplever at vi har et helsevesen der personlig økonomi har betydning for hvor god behandling man får. Personer med dårlig helse og de med dårlige erfaringer mener dette i sterkere grad enn andre.

Flere behandles ved private sykehus

Professor Terje Hagen ved Institutt for helse og samfunn ved Universitetet i Oslo er ikke overrasket over svarene i Respons ferske spørreundersøkelse. Han mener de reflekterer det som er funnet i andre analyser.

– Det er små forskjeller i tilgjengelighet til helsetjenester ut fra økonomi og utdanning. Vi har senest dokumentert dette i en analyse av behandling av hjerteinfarkt der vi benytter data fra Norge og Finland, sier Hagen.

Hagen tror ikke økningen i behandling ved de private sykehusene ser ut til å skape større ulikhet ut fra inntekt og utdanning.

– Årsaken er at det meste av aktiviteten er finansiert av det offentlige, og tjenestene derfor er gratis for pasienten. Det kan imidlertid være at det er noe ulikhet i den delen av det private markedet der pasienten betaler selv. Men dette utgjør en veldig liten del av helsetjenestene i Norge.

Fakta: Om undersøkelsen Undersøkelsen skulle måle holdning til behandlingstilbud ved norske sykehus Telefonintervjuer ble foretatt 8.–10. august 2017 1001 personer ble intervjuet De ble trukket et representativt utvalg av befolkningen over 18 år i Norge. Fordelingen mellom fast- og mobiltelefon er ca. 30/70. Intervjuobjektene skulle ta stilling til: Hvor enig eller uenig er du i følgende påstand: I Norge får alle tilgang på den samme behandlingen ved sykehusene, uavhengig av økonomi og utdanning

Bent Høie: Folk kjenner seg ikke igjen i Aps skremmebilde

Helseminister Bent Høie (H) mener undersøkelsen viser at folk stort sett opplever at de får helsetjenester etter behov betalt av det offentlige.

– De kjenner seg ikke kjenner seg igjen i Arbeiderpartiets skremmebilde om den todelte helsetjenesten. Dette er en viktig verdi å bevare.

Bent Høie sier dette er en av årsakene til at Høyre vil beholde fritt behandlingsvalg, slik at alle pasienter har muligheten til å velge og få helsehjelpen dekket av staten.

– Samtidig må vi ikke glemme at det er spesielt to pasientgrupper som fortsatt ikke får god nok hjelp. Det er rusavhengige og mennesker med psykiske helseutfordringer.

Torgeir Micaelsen: Må holde stand mot det todelt helsevesenet

Helsepolitisk talsmann for Arbeiderpartiet, Torgeir Micaelsen, gleder seg over at befolkningen har tillit til helsetjenesten.

– Undersøkelsen bekrefter at de fleste er enig med oss og andre partier som ser på helsetjenesten som en edelsten i den norske velferdsmodellen.

–Vi har klart å holde stand mot det private. Eksperter fortsetter å arbeide i det offentlige helsevesenet. Andre land har fått en større grad av oppsplitting der spesialister rekrutteres til det private, blant annet fordi de får høyere lønn, sier Micaelsen.

– Hvorfor snakker dere da så mye om det todelte helsevesenet i valgkampen?

– Vi snakker om frykten for et todelt helsevesen.Vi kan se konturene av en mer todelt helsetjeneste. Men det kan vi gjøre noe med, og demme opp for. Men da må vi gjøre grep.

Micaelsen mener kjøp av forsikring som kan skaffe dyre kreftmedisiner tidlig er tegn på et todelt helsevesen.