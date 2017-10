Elbilforeningen rasende: -Regjeringen gambler med Norges viktigste klimatiltak

– Vi er opprørte over at regjeringen gambler med Norges viktigste klimatiltak, og vårt viktigste bidrag internasjonalt, sier Christina Bu, generalsekretær i Norsk elbilforening.

Norsk elbilforening reagerer sterkt på budsjettlekkasjen og ber Stortinget stanse Regjeringens forslag.

Aftenposten kunne torsdag kveld – dagen før statsbudsjettet legges frem -avsløre at Regjeringen ønsker å innføre en «Tesla-avgift» for tunge elbiler. De mest luksuriøse Tesla-modellene kan bli opptil 70 000 kroner dyrere å kjøpe.

Nå innfører Regjeringen «Tesla-avgift» for tunge elbiler

Hun sier elbilsatsingen i Norge «viser verden at nullutslipp fra transport er mulig».

– Dette vet vi at det ikke er flertall for i Stortinget, og likevel ønsker Regjeringen å provosere med et forslag som vil skape enorm usikkerhet i bransjen og for forbrukere som allerede har forhåndskjøpt en elbil, sier Bu.

Hun ber opposisjonen om å stanse dette forslaget:

– Vi regner med at Stortinget setter en effektiv stopper for dette forslaget.

– Nå er de store familie-elbilene varslet inn i det norske markedet. For mange familier er disse modellene det de trenger for å kunne skifte til elbil. Nå setter regjeringen hele elbilmarkedet i spill, og vi risikerer bråbrems i salget. Det skjedde i Danmark for ett år siden, da de innførte 20 % kjøpsavgift for elbil. De gikk fra å ha et jevnt voksende salg til full stans og kun noen titalls elbiler solgt.

Bendiksby, Terje / SCANPIX

NAF: – Uklokt

Kommunikasjonssjef i NAF, Inger Elisabeth Sagedal, sier hun er opprørt over at Regjeringen vil gjøre de største og tyngste elbilene dyrere.

– I grisgrendte strøk, uten kollektivtilbud, vil fortsatt bilen være det viktigste transportmiddelet. For personer i Distrikts-Norge er det, pr. i dag, kun Tesla, som dekker behovet, sier hun, og utdyper:

– Tesla er de eneste elbilene som har nok rekkevidde og samtidig kan tilby hengerfeste (Tesla Model X). Disse er i dag for dyre for de fleste. Å gjøre disse bilene enda dyrere er rett og slett uklokt, sier Sagedal.

Hun synes det er synd at politikerne ser ut til å basere elbil-politikken på at det et mange «rikinger» i Oslo og Bærum som nyter godt av fordelene.

– Man må ikke tenke på elbilpolitikken kun som et fenomen for storbyene.

– Vil ikke nå klimamålene

– Etter 2020–21 vil det være flere tilbydere av store elbiler med hengerfeste. Da vil mange flere, spesielt i distriktene, vurdere å kjøpe en elbil. Da vil det være uklokt å gjør disse så dyre at vanlig folk ikke har råd til å kjøpe dem. Da vil ikke Norge nå de ambisiøse målene om klimakutt, sier Sagedal.

Hun er også opptatt av at det akkurat nå er «svært mange negative signaler på en gang for bilistene»: - Detteer enda en endring som vanskeliggjør hverdagen til folk. Med dette på toppen frykter jeg at politikerne ikke får folk med seg i den omstillingen som er nødvendig.

Hansen, Stig B

Frederic Hauge er helt på linje med NAF: – Dette er distriktsfiendtlig og pendlerfiendtlig, freser han til NRK.

Bellona-lederen har selv kjørt Tesla i mange år. Han er forbannet over regjeringens forslag: – Nå svekkes elbilens konkurranseforhold i Norge. Dette vil gjøre det vanskeligere å nå 2025-målet og det sender et signal til bilindustrien om at man ikke er interessert i store elbiler, sier Hauge som mener «jantelov-forslaget» er en katastrofe for mange som har bestilt bil: – Det er snakk om veldig mye penger, sier Bellona-lederen.

Må forhandle med Venstre og KrF

For å ha flertall for neste års statsbudsjett, er regjeringspartiene avhengige KrF og Venstre. Det er dermed ikke sikkert at den nye Tesla-avgiften overlever høstens budsjettforhandlinger.

Spesielt Venstre har vært svært opptatt av å beholde de økonomiske fordelene for elbil-eiere.

KrF har tidligere åpnet for å se på et tak for hvor dyr bilen kan være og hva som kvalifiserer for avgiftsfritak.

Aps Marianne Marthinsen har tatt til orde for å kutte avgiftsfritaket til Tesla-kjøpere.

Tror det er ren taktikk

Leder av Miljøstiftelsen ZERO, Marius Holm, mener forslaget er ren taktikk fra Regjeringens side. Han har tillit til at Høyre kommer til å la utslippsfrie biler i alle vekt og prisklasser få beholde elbilfordelene en stund til.

– Vi stoler på at Høyre og Nikolai Astrup ser behovet for forutsigbarhet for både næringsliv og forbrukere. Avgift på elbil må selvfølgelig komme en gang, men det må følge en forutsigbar plan som sikrer at elbiler forblir konkurransedyktige. Forurensende biler må bli tilsvarende dyrere, sier Holm.

Finanspolitisk talsperson i KrF, Kjell Ingolf Ropstad, ønsker ikke å kommentere forslaget i kveld. Han vil gjerne studere det nærmere først.

Det lyktes ikke å få kommentarer fra ledende Venstre-politikere.