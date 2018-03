– Jeg ble informert av mine medpassasjerer på T-banen i dag og visste ingenting før det, sa KrF-leder Knut Arild Hareide til Aftenposten.

Hareide var da på vei inn til Stortinget. Han ville ikke kommentere Sylvi Listhaugs (Frp) avgang som justis-, beredskaps- og innvandringsminister før han gikk på Stortingets talerstol.

Hareide: Rett utgang

Han startet innlegget med å takke statsminister Erna Solberg (H).

– Dette var den utgangen som var rett i en så alvorlig sak, sa Hareide fra talerstolen.

Videre ga han uttrykk for at det er «verdig» at Listhaug tar ansvar ved å gå av på eget initiativ.

– Det handler om anstendighet. Det er viktig å huske på en dag som dette, sa Hareide.

– Det handler om anstendighet i den politiske debatten og en anstendig offentlighet, sa KrF-lederen.

Han understreket at det også handlet om tillit.

Videre mente han at denne saken føyer seg inn i et større mønster og ikke kan se som en enkelthendelse.

Ifølge Hareide handler det om karakteristikker og uttalelser om «godhetstyranni», om at flyktninger og andre innvandrere blir «båret på gullstol» til Norge, at hun har «krenket kirkeasylet» og har hevdet at KrF ikke er opptatt av å hjelpe mennesker i nød.

Dette er retorikk som «ikke er verdig» og som er «splittende», ifølge KrF-lederen.

– En statsråd skal bygge broer, ikke bygge murer, sa Hareide.

Bondevik: - Hun har åpenbart fortsatt ikke forstått så veldig mye

Til Aftenposten sier tidligere KrF-statsmininster Kjell Magne Bondevik at han er glad for at Sylvi Listhaug er ferdig som justisminister.

– Er du glad for at KrF bidro til å fjerne Sylvi Listhaug?

– Ja, jeg synes KrF har holdt en konsekvent og stø linje, og det ga det ønskede resultat, at justisministeren som ikke lenger hadde tillit her i Stortinget gikk av, men ikke statsministeren. Sylvi Listhaug trakk den naturlige konklusjonen. Men hun har jo åpenbart fortsatt ikke forstått så veldig mye av grunnen til mistilliten når hun får seg til å si at dette har med ytringsfrihet å gjøre. Det har jo ikke det. Det har med anstendighet i den offentlige debatten å gjøre, sier den tidligere statsministeren fra KrF.

– Når hun også får seg til å si at partier på Stortinget opptrer som i en barnehage, synes jeg det gjenstår en del erkjennelse hos henne, sier Bondevik.

Uttrykte mistillit mandag

– Landsstyret har uttrykt at de ikke har tillit til sittende justisminister, sa Hareide etter landsstyremøtet i KrF i går.

Da KrF-leder Knut Arild Hareide innledet landsstyremøtet i KrF i går, beskrev han saken som alvorlig.

– Det må være rom for å få tilgivelse for feiltrinn. Men er tilgivelse det samme som tillit. Jeg kan for egen del si at jeg har tilgitt Sylvi Listhaug. Spørsmålet er om vi har tillit til henne som justisminister. Det er et av spørsmålene vi skal diskutere i dag, sa Hareide i går.

Listhaug trakk seg

Sylvi Listhaug trakk seg som justis, beredskaps- og innvandringsminister tirsdag morgen. Det erklærte hun selv på sin Facebook-side.

Da hun møtte pressen klokken 08.30 i Nydalen, uttalte hun at hun mente norsk politikk er blitt «en barnehage».

– Jeg har opplevd dette som en ren heksejakt, sa hun.

Hun lovte også at hun ikke ville gå stille i dørene på Stortinget.