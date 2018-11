– KrF mener Regjeringens manglende oppfølging er sterkt kritikkverdig og svært alvorlig.

Det er ordene KrFs Hans Fredrik Grøvan, parlamentarisk nestleder og medlem i kontroll- og konstitusjonskomiteen, bruker om Regjeringens håndtering av saken som omhandler såkalt objektsikring.

Men han presiserer at KrF ikke går inn for mistillit mot sittende regjering i spørsmålet om terrorsikring.

– Dette handler om trygghet i vårt samfunn, sier han om saken.

Mistillit fra Ap og SV

KrF inviterer Stortinget til å støtte et såkalt «daddelvedtak». Det betyr i praksis at partiet uttrykker så sterk mistillit som mulig uten at det uttrykker mistillit.

Det er allerede klart at Ap og SV vil gå lenger og at Sp vurderer det samme. MDG støtter KrFs forslag, og vil ikke stemme for mistillit.

– Jeg som saksordfører fremmet forslag om mistillit, sier Dag Terje Andersen (Ap). Han mener Grøvan har begrunnet det godt og sier « vår konklusjon på den kritikken er mistillit».

SV bekrefter over for Aftenposten at de støtter mistillit.

Dersom KrF hadde gått inn for mistillit, kunne partiet ha bidratt til å felle den regjeringen flertallet i partiet nå har sagt at de vil inn i.

Sp ikke konkludert

Sps leder Trygve Slagsvold Vedum sier at partiet ennå ikke har konkludert om det vil stemme for Aps mistillitsforslag, men vurderer det.

– Vi har vært det partiet som har vært mest imot de grepene som Regjeringen har gjort med politiet og Forsvaret. Ap og KrF har stemt for. Vi ser fremover. Det KrF nå krever er en plan for både å styrke politiet, heimevernet og sikring av objekter rundet i Norge, sier Sp-lederen.

Opprettholdt kritikken etter høring

Riksrevisjonen har felt en streng dom over både Forsvarsdepartementet og Justis- og beredskapsdepartementets arbeid med å sikre viktige objekter og kritisk infrastruktur mot terror. To påfølgende rapporter har dokumentert svikt i arbeidet.

– KrF tar dette på dypeste alvor, sier Grøvan.

Det har vært to høringer om saken etter Riksrevisjonens siste rapport: én åpen og deretter én lukket.

KrF: Mer alvorlig enn sist

– Saken er nå enda mer alvorlig enn sist Stortinget arbeidet med dette, sier Grøvan som begrunnelse for at KrF velger å skjerpe kritikken.

– Høringene har vist at Regjeringen forrige gang ga en sminket versjon av sannheten. Arbeidet var ikke kommet så langt som man ga inntrykk av sist gang, og statsministeren har selv erkjent at hun kunne ha rapportert mer helhetlig overfor Stortinget, fortsetter han.

Vil ha redegjørelse fra Solberg

Grøvan påpeker at det nå er viktig at statsminister Erna Solberg kommer til Stortinget og «gir uttrykk for den samme erkjennelsen som hun ga uttrykk for overfor komiteen i høringene.»

Grøvan forventer også en konkret plan fra Regjeringen.

På spørsmål om statsministeren bør beklage tidligere uttalelser i saken, svarer Grøvan slik:

– Beklagelse er et parlamentarisk uttrykk jeg ikke bruker i dag, men en erkjennelse av at Regjeringen ikke har gjort jobben sin, bør gjøres.

Forventer konkrete løfter

– Vi trenger nå en konkret plan for oppfølgingen videre. Denne planen må inneholde en økonomisk oversikt over hva det koster å få gjennomført tiltakene i henhold til gjeldende regelverk, og vi trenger en oversikt over fremdrift og milepæler, avslutter Grøvan.

Fakta: Dette ble Regjeringen kritisert for av Riksrevisjonen Riksrevisjonen retter kritikk mot Regjeringen for bl.a. følgende forhold: Tre år etter oppsatt frist er ikke grunnsikringen av skjermingsverdige objekter i politiet og Forsvaret i samsvar med sikkerhetsloven og Stortingets forutsetninger.

Det vil ta lang tid før grunnsikringen kommer på plass i tråd med forutsetningene. Tidsestimatene er usikre og vil være avhengig av prioriteringer og bevilgninger.

Forsvarsdepartementets plan om etablering av grunnsikring innen 2025 er ikke i tråd med Stortingets vedtak og forutsetninger.

Finansieringen av grunnsikringen av skjermingsverdige objekter i politiet står ikke i forhold til de estimerte kostnadene og Stortinget er ikke blitt informert om kostnadene.

Justis- og beredskapsdepartementet og Forsvarsdepartementet har bedret oppfølgingen av politiets og Forsvarets bruk av sikringsstyrker, men det gjenstår vesentlige utfordringer.

Det er manglende felles forståelse av objektsikringsinstruksen.

Helt siden i sommer har KrFs mann i Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité uttalt at han vurderer å være med på mistillitsforslag mot Regjeringen i denne saken.

– Det er ikke tillitvekkende, uttalte Hans Fredrik Grøvan til Aftenposten i august, før den åpne høringen om hvordan Regjeringen hadde sikret viktige nøkkelpunkter i samfunnet mot terror.

Ulike syn i KrF?

Grøvan sier at stortingsgruppen til KrF står samlet bak vedtaket. Men det har vært antydet at det har vært delte meninger om hvorvidt KrF skulle støtte et mistillitsforslag. SVs Torgeir Knag Fylkesnes sier det kan tyde på at «regjeringsiver avgjorde i denne alvorlige saken for Norge.»

– Det er trist at Regjeringen nå slipper klare konsekvenser av å ikke sikret landet og feilinformert folket og Stortinget. SV mener at denne saken er så alvorlig at vi går for mistillit mot Regjeringen, sier han.