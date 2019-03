Venstre har i det siste vært under to-tallet i oppslutning på flere meningsmålinger. I siste måling Norstat har tatt opp for Aftenposten og NRK, svarer bare 1,9 prosent at de ville stemt Venstre dersom det var stortingsvalg i morgen. Gjennomsnittet av alle målinger for februar viste en oppslutning på 2,6 prosent.