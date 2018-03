Det er saken om en nasjonal tillitsvalgt i Frp og FpU, der flere jenter har varslet om upassende oppførsel, som har fått begeret til å renne over for den mangeårige tillitsvalgte Frp-politikeren fra Trondheim, skriver Adresseavisen mandag.

Lørdag ble det kjent at den nasjonale tillitsvalgte, som blant annet skulle ha invitert en 14-åring til sex over Snapchat, får fortsette i sine tillitsverv. Ramo ble så rystet at han satte seg ned og skrev et leserinnlegg der han tar et oppgjør med eget parti.