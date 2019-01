Frp-kilde spår at Listhaug sikrer flertall i partiet for ny regjeringsplattform

Kilden sier at regjeringskritikerne i Frp vil være beroliget hvis Listhaug, som er deres politiske ledestjerne, setter sitt godkjentstempel på avtalen.

Listhaug har som konstituert nestleder i partiet forhandlet frem plattformen sammen med partileder Siv Jensen, nestleder Ketil Solvik-Olsen og parlamentarisk leder Hans Andreas Limi.

Regjeringsforhandlingene på Granavolden ble avsluttet onsdag, og klokken 1400 i dag begynner debatten i Høyre, Frp, Venstre og KrFs stortingsgrupper og landsstyrer.

Først når den er vedtatt i alle partiene - antagelig tidligst ved 1800-tiden i kveld - vil Høyre-leder Erna Solberg, Frp-leder Siv Jensen, Venstre-leder Trine Skei Grande og KrFs nestleder Kjell Ingolf Ropstad presentere den mye Gran-plattformen.

– Jeg er spent på innholdet. Men jeg er også spent på hvordan det legges frem, hvordan partiledelsen presenterer avtalen og med hvilken entusiasme, sier Frps utenrikspolitiske talsperson Christian Tybring-Gjedde.

Ønsker skriftlig avstemning

Han ønsker i likhet med flere andre kritiske røster i stortingsgruppen bedre anledning til å lese og sette seg inn i avtalen enn de fikk i fjor da Jeløya-plattformen ble lagt frem.

Hele stortingsgruppen har talerett i debatten om plattformen. Til slutt er det Frps landsstyre, hvor fem stortingsrepresentanter sitter, som skal stemme ja eller nei til avtalen.

De fem er Kari Kjønaas Kjos, Per-Willy Amundsen, Roy Steffensen, Solveig Horne og Åshild Bruun-Gundersen.

Tybring-Gjedde ønsker i likhet med Carl I. Hagen og leder i Oslo Frp, Tone E. Ims Larssen, en skriftlig avstemning. Stortingsrepresentant Roy Steffensen har gått sterkt mot dette, og stemningen i partiet tyder på at det ikke blir skriftlig avstemning.

– Jeg håper at man kan stemme etter en helhetlig, politisk vurdering og da er det naturlig med skriftlig avstemning, sier Tybring-Gjedde.

– Det er et stort ansvar, og hvis man føler et underliggende press til å stemme ja, skal du være rimelig trygg for å stemme nei. Du har tross alt en karriere i partiet, og du blir lagt merke til hvis du blir stående ensom alene.

– Tror du mange vil stemme mot avtalen?

– Jeg er glad for at jeg slipper å forholde meg til det. Jeg skal ikke votere, sier han.

Blir avtalen godkjent, er det klart for den første borgerlige flertallsregjeringen siden utvidelsen av den rene Høyre-regjeringen ledet av statsminister Kåre Willoch i 1983.

Den gang gikk KrF og Sp inn i regjeringen som siden mistet flertallet da Frp kom på vippen etter stortingsvalget i 1985.

Hareides siste dag som leder?

Regjeringsforhandlingene startet onsdag 2. januar på Granavolden Gjæstgiveri på Hadeland. Før det hadde regjeringspartiene og KrF gjennomført flere uker med sonderinger hvor de avklarte om den politiske enigheten var stor nok til innlede formelle forhandlinger.

Nestleder i KrF, Kjell Ingolf Ropstad, fikk ansvaret for å lede forhandlingene for partiet om inntreden i regjeringen, etter at leder Knut Arild Hareide tapte kampen om veivalget.

Med seg hadde han første nestleder Olaug Bollestad og Erik Lunde fra den røde siden i partiet.

Aftenposten skrev onsdag at Knut Arild Hareide trolig går av som partileder torsdag kveld dersom avtalen blir godkjent, slik han tidligere har varslet.

Fra Venstre deltok partileder Trine Skei Grande og nestlederne Ola Elvestuen og Terje Breivik.

Fra Høyre har partileder Erna Solberg og nestlederne Jan Tore Sanner og Bent Høie deltatt.

Regjeringskabalen ikke klar

Det der ennå ikke klart hvilke departement KrF får og hvem som skal bli partiets statsråder.

Alt tyder på at partiet får tre statsråder, og at Ropstad er selvskreven. I tillegg vil partiet antagelig ta med en representant for den røde siden av partiet inn i regjeringen.

KrFs inntreden betyr at tre statsråder sitter utrygt. Ifølge Aftenpostens kilder kan det blant annet gjelde barne- og likestillingsminister Linda Hofstad Helleland, landbruks- og matminister Bård Hoksrud og utviklingsminister Nikolai Astrup.

Det er meget mulig at statsministeren benytter anledningen til både å bytte ut flere statsråder og endre departementsstrukturen.