Årsaken til det ekstraordinære møtet er at den utvidede regjeringen ser ut til å mangle trøndere. Linda Hofstad Helleland (H) er en av to av dagens statsråder som trolig forsvinner ut. Det har ført til sterke reaksjon i Trøndelag.

– Det er meget alvorlig og oppsiktsvekkende at regjeringen sannsynligvis ikke vil få en høyrestatsråd fra området mellom Båtsfjord og Bergen! Det er en del av landet hvor det foregår verdiskaping og forskning som er meget betydningsfull for hele landet, sier leder for Trøndelag Høyre, Michael Momyr, til VG.

Det er han som står bak innkallingen av møtet.

– Vi vil gi en tydelig melding til Høyres leder om at vi forventer at Trøndelag blir representert i landets regjering, sier han.

Kort tid etter at det ekstraordinære møtet var avsluttet blir det klart at Trøndelag Høyre sender en formell klage i skriftlig form, til partiledelsen.

– Når du skal sette sammen en regjering er det viktig at alle landsdeler er representert, sier Trøndelag Høyre-leder, Michael Momyr, til VG.

– Arroganse som er vanskelig å fatte

Momyr poengterer at det i Erna Solbergs utvidede regjering bør være medlemmer fra Trøndelag.

– Trøndelag er en del av landet hvor det foregår stor verdiskaping og forskning. Representasjon fra Trøndelag vil gi en regjering som speiler hele landet og også ivaretar regjeringens distriktsprofil, mener fylkeslagslederen.

Høyres gruppeleder og ordførerkandidat i Trondheim, Ingrid Skjøtskift, er heller ikke fornøyd.

– Det er en arroganse overfor landsdelen som er vanskelig å fatte. Vi kommer ikke til må slå oss til ro med dette, sier Skjøtskift til Adresseavisen.

Mister posten til KrF

Tirsdag kveld lå det an til at Helleland mister statsrådsposten som barne- og likestillingsminister. Posten overtas etter alt å dømme av KrF-nestleder Kjell Ingolf Ropstad (33), mens likestillingsfeltet havner hos Venstre-leder og kulturminister Trine Skei Grande (49). Ansvaret for trossamfunn flyttes motsatt vei.

Fremskrittspartiet beholder syv statsråder i regjeringen også etter at det kommer inn tre nye fra KrF, kunne VG og TV 2 melde mandag.

I tillegg til Ropstad er det ventet at konstituert KrF-leder Olaug Bollestad (57) blir landbruksminister og at tidligere byråd i Bergen Dag Inge Ulstein blir utviklingsminister.

Terje Pedersen / NTB scanpix

Under et halvt år som minister

Ifølge NRK og TV 2 kan Frp-statssekretær Ingvil Smines Tybring-Gjedde (53) bli statsråd med ansvar for beredskap i Justisdepartementet. Partikollega Tor Mikkel Wara fortsetter som justisminister med et noe mindre ansvarsområde enn i dag. Også VG sitter på tilsvarende informasjon.

I så fall er sittende landbruks- og matminister Bård Hoksrud (Frp) ferdig som statsråd i denne omgang, mindre enn et halvt år etter at han tiltrådte.

Ny statsrådspost

Med Dag Inge Ulstein (38) som ny utviklingsminister, vil Solberg etter det TV 2, NRK og NTB erfarer gi sittende utviklingsminister Nikolai Astrup (H) en helt ny statsrådspost i regjeringen. Astrup (40) får jobben som digitaliseringsminister underlagt Kommunal- og moderniseringsdepartementet, der Monica Mæland (H) fortsetter som kommunalminister.

Venstre fortsetter i Solbergs flertallsregjering med de samme statsrådene på de samme plassene, kunne flere medier erfare mandag.

I tillegg til Grande fortsetter Ola Elvestuen som klima- og miljøminister og Iselin Nybø som statsråd for høyere utdanning.

Første firepartiregjering siden 1971

Etter ekstraordinært statsråd på Slottet klokken 11 tirsdag kommer statsminister Erna Solberg (H) ut på Slottsplassen sammen med hele den utvidede regjeringen. Deretter blir det pressekonferanse og de obligatoriske nøkkeloverrekkelsene i de ulike departementene.

Den nye regjeringen, den første firepartiregjeringen i Norge siden 1971, vil ha tilsammen 22 statsråder.