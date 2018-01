Solberg om varslersakene: – Jeg har sagt ting jeg gjerne skulle ha latt være usagt.

Presentasjonen av den utvidede Solberg-regjeringen ble delvis overskygget av de alvorlige varslersakene mot tidligere Unge Høyre-leder Kristian Tonning Riise.

– Jeg har sagt ting jeg gjerne skulle ha latt være usagt om hvem denne saken var lei for, sa Erna Solberg da hun ble spurt om varslersakene om seksuell trakassering.

Etter at Aftenposten skrev om hvor alvorlige sakene var og ukulturen i ungdomspartiet, har Høyre mottatt totalt 15 varsler. 10 av dem omhandler Riise.

– Jeg visste ikke om denne saken før onsdag ettermiddag. Jeg har også sagt at det ikke er tilfredsstillende, og at jeg som leder burde vært informert tidligere.

Hun refererer til saken om at tidligere leder av Unge Høyre, Kristian Tonning Riise, skal ha hatt seksuell omgang med en svært beruset 16-åring på et partiarrangement.

Vil ikke aktivt anbefale jentene å anmelde sakene

Solberg sier hun nå angrer på hvordan hun først omtalte saken.

– Jeg sa at dette først og fremst er en lei sak for Kristian og Høyre. Jeg hadde ikke blitt informert om innholdet. Det jeg trodde dreide seg om ubehøvlet sjekking, viste seg å være seksuell trakassering. Hadde jeg visst dette, ville jeg gjerne ha uttrykt meg annerledes. Med det bildet jeg nå har av alvorlighetsgraden, skulle jeg helst sluppet å ha sagt det. Bildet var et ganske annet enn i dag.

– Synes du sakene bør anmeldes, eller etterforskes av politiet på selvstendig grunnlag?

– Jeg er statsminister, og kan ikke blande meg inn i påtalemyndighetens arbeide. Politiet kan på selvstendig grunnlag starte etterforskning.

– Høyre er ikke ferdig med å behandle sakene. Så langt mener Høyre at vi ikke aktivt skal anbefale jentene å anmelde sakene, sier Solberg, som selv ikke kjenner navnene på kvinnene eller detaljene i hva som har skjedd.

Gir juridisk bistand til varslerne

Solberg sier at hun er opptatt av at varslerne eier sine saker.

– Innholdet er bare kjent hos dem de har snakket med. I den vurderingen gir vi juridisk bistand og tilbud om psykologhjelp, for at de skal kunne bestemme selv hva de velger å gjøre.

– Hvordan vil du karakterisere sunnhetstilstanden i Høyre når varsler ikke er nedtegnet, ikke brakt videre, og at din egen generalsekretær jobber med saken i flere måneder uten å informere deg?

– Jeg mener mange ting burde vært gjort mye bedre. Vi har vært for dårlige. For mange har visst uten at det ble håndtert godt nok. Jeg burde visst tidligere, og det har jeg også sagt til generalsekretæren, sier hun.

Falsk følelse av trygghet

Hun understreker igjen at hverken hun eller resten av den politiske ledelsen er blitt informert.

– Det er ikke varslet på noe tidspunkt om dette til oss i ledelsen, sa Solberg.

Høyre har tidligere behandlet varsler og bekymringsmeldinger, og Solberg tror det kan ha gitt en falsk følelse av trygghet.

– Så har vi kanskje trodd at retningslinjene har vært gode nok. I ettertid ser vi at disse sakene kan ha blitt en sovepute. Disse sakene er mye vanskeligere i en ungdomsorganisasjon enn når en ubehøvlet Høyre-mann trakasserer en kvinne fra Unge Høyre, for da står hele organisasjonene samlet bak henne.

– Visste ikke om alvorlighetsgraden

På spørsmål om hvordan det er mulig at varslene ikke har kommet på Solbergs bord tidligere, svarer hun at temaet har vært diskutert, men ikke alvorlighetsgraden.

– Det har vært et tema som har vært diskutert, men ingen i Høyre, på sentralt plan, har på et tidligere tidspunkt visst om alvorlighetsgraden.

Sandra Bruflot: Både i Høyre og Unge Høyre har noen menn hatt et usunt forhold til unge jenter

Innfører konkrete tiltak

Hun sier Høyre tar lærdom av varslersakene og innfører konkrete tiltak. Nå skal det være pålagt å loggføre varsler skriftlig.

– Varslene som har kommet i etterkant av denne saken, opplever jeg er blitt behandlet på en helt ny og bedre måte.

– Som leder er jeg opptatt av at vi innfører tiltak for å endre kulturen vi har hatt. Det er mitt ansvar at vi ikke har hatt gode nok regler på plass. Det skal være trygt for unge mennesker å være medlem i partiet, sier Erna Solberg.

