Undersøkelsene gjelder påstander i Aftenposten om at Tonning Riise hadde seksuell omgang med en svært beruset 16-åring på et fylkesårsmøte i 2014.

Statsadvokaten i det aktuelle fylket har sendt en henvendelse til politimesteren om å innlede undersøkelser for å se om det er grunnlag for å starte etterforskning.

Riise positiv til at saken blir belyst

KristianTonning Riise sier til Aftenposten mandag ettermiddag, via en SMS, at han er positiv til at saken blir belyst.

«Jeg er positivt til at denne saken blir belyst grundig og objektivt. Jeg har tidligere bekreftet at begge hadde drukket alkohol og hadde sex, og beklager det dypt.»

«Utover det kjenner jeg meg altså ikke igjen i saken slik den er gjengitt i media».

Førstestatsadvokaten i det aktuelle fylket sier til Aftenposten at avgjørelsen om å be politiet vurdere etterforskning er tatt «etter samtale med Riksadvokaten».

– Er det Riksadvokaten som har tatt initiativet til dette?

– Avgjørelsen er tatt av høyere påtalemyndighet, sier vedkommende og gjør det klart at det er uaktuelt å avsløre om initiativet kom fra Riksadvokaten eller fra statsadvokatembedet.

Valgt til UH-leder tre måneder etter hendelsen

Som Aftenposten omtalte 12. januar så hadde daværende sentralstyremedlem i Unge Høyre, Kristian Tonning Riise, seksuell omgang med en 16 år gammel, svært beruset jente på et fylkesårsmøte i 2014.

Saken ble varslet umiddelbart til daværende generalsekretær i Unge Høyre, Christopher Wand, uten at det fikk noen konsekvenser for Riise.

Wand sier han tok varslet videre til daværende generalsekretær i Høyre, Lars Arne Ryssdal, som imidlertid fastholder at han ikke kan huske en samtale med Wand om dette i 2014.

Tre måneder senere, i juni 2014, ble Riise valgt til leder i Unge Høyre.

Riise beklaget

Riise bekreftet, i en SMS til Aftenposten 12. januar, at det hadde vært seksuell omgang og at de begge hadde drukket.

«Det stemmer at vi begge hadde drukket og at vi hadde sex. Det skulle aldri ha skjedd og jeg beklager. Utover det henviser jeg til Høyres generalsekretær, John-Ragnar Aarset», skrev Kristian Tonning Riise i en e-post til Aftenposten 12. januar.

Riksadvokaten ønsker ikke å kommentare saken og henviser til det aktuelle statsadvokatembetet.