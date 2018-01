Mens «Giske-krisen» sender moderpartiet ned i en meningsmålt kriseoppslutning på 20,1 prosent hos NRK tirsdag ettermiddag, konstaterer utgående fylkesleder Karianne Tung at trønderne står svekket tilbake i Arbeiderpartiet.

Ekstraordinært landsmøte

Allerede på fredag vil Trøndelag Ap vurdere om de skal be om et ekstraordinært landsmøte for å «lufte ut» etter krisevinteren i Arbeiderpartiet.

- Vi har lansert det. Vi vil ikke kreve det nå, men vi vil heller ikke legge det helt bort. Vi skal diskutere dette i et styremøte fredag, sier Tung til Adresseavisen.

- Vurderingen om et ekstraordinært landsmøte fremstår ikke for å konfirmere tilliten til partilederen, men å få undersøkt om man kan få kastet nestlederen som nå sitter igjen, Hadia Tajik?

- Jeg mener man må vurdere tilliten til alle i sentralstyret etter denne runden.

- Må man diskutere om hele sentralstyret faktisk fortsatt har tillit?

- Jeg mener en helhetlig gjennomgang kan være greit.

- Så dette er ikke Tajik-jakt fra «bitre trøndere og andre Giske-tilhengere»?

- Nei, det vil jeg avvise.

- Giske har trukket seg selv, blant annet av hensyn til partiet sier han. Hva er argumentet for å tromme inn til ekstraordinært landsmøte nå?

- En grunn til å ha ekstraordinært landsmøte er å skape større ro i partiet.

- På hvilken måte kan et ekstraordinært landsmøte bidra til det?

- Det er en uoversiktlig situasjon. Folk i partiet uttaler seg høyt og lavt. Det pågår store diskusjoner om hvem som har tillit til hvem. Et landsmøte vil også kunne gi et tydelig signal til Jonas om at han har tillit i partiet.

- Trengs det?

- Jeg opplever at de fleste har tillit til Jonas og prosessen, men det kan jo være fint å få det stadfestet.

- Har du tillit til Støre og prosessen han har kjørt?

- Ja. Jeg har tillit til både Jonas, Kjersti Stenseng og prosessen de har kjørt i denne saken.

- Har du fått mange henvendelser fra dine medlemmer om at det er behov for ekstraordinært landsmøte?

- Ja, veldig mange vil jeg si.

- Hvor mange er det? 5? 15?

- Det er mer enn 15. Det er mange som vil at vi skal diskutere dette.

Mistet makt

- Har Trøndelag mistet makt og innflytelse med Giskes avgang?

- Ja, det har vi selvfølgelig. Trond har hatt en unik posisjon og med det gitt Trøndelag innflytelse. Men jeg tror nok Jonas er oppmerksom på dette, og vil være opptatt av viktigheten av å holde tett kontakt med landets største fylkeslag i tiden som kommer.

- Du var raskt ute og karakteriserte situasjonen til Giske som rettsløs søndag kveld. Andre kommentarer etter Giskes avgang har også vært harde fra Trøndelag. Flere mener Trøndelag har mistet noe av dybdesynet, omtanken for varslerne – og redusert seg selv til en heiagjeng?

- Min oppgave har er å verne om prosessen. En god prosess sikrer varslerne, han det er varslet mot og partilederen vår. Dette betyr ikke at vi ikke tror på varslerne, slik noen har tillagt meg.

- Apropos «folk i partiet som uttaler seg høyt og lavt». Er du enig med din partikollega Kirsti Leirtrø når hun synes det er naturlig å fastslå at pedofile har bedre rettsvern enn Giske?

- Det har jeg i grunnen ikke noen kommentar til, utover at jeg nok ikke ville ha ordlagt meg slik, sier Karianne Tung.

– Vi skal nyorientere oss

Arbeiderpartiets Ingvild Kjerkol, sentralstyremedlem og stortingsrepresentant for Nord-Trøndelag deler Tungs syn på at Trøndelag står igjen med mindre makt og innflytelse i partiet etter «bruduljene rundt Giske».

Hun mener sentralstyret i Arbeiderpartiet løpet av kort tid må lene seg på fylkeslederne og landsstyret – og avgjøre om det bør kalles inn til ekstraordinært landsmøte.

- Ledelsen fra 2015 ble gjenvalgt ut ifra en helhet. Den helheten er annerledes nå. Dersom noen mener det er for lenge å vente til 2019 og en ordinær valgprosess, så er det et argument for å kalle inn til ekstraordinært landsmøte.

Nå starter jakten på å finne den som kan ta over Giskes prestisjeverv

- Har Trøndelag mistet makt og innflytelse med Giskes avgang?

- Vi har mistet Tronds posisjoner. Men ikke Trond. Han skal fortsatt være folkevalgt.

- Men når jeg spør om Trøndelags makt og innflytelse?

- Svaret på det er ja, i og med at vi ikke har noen trønder i ledelsen. Trøndelag er en stor og viktig region for Arbeiderpartiet. Slik har det alltid vært, og slik vil det også være fremover. Kraften som utgjør Trøndelag Arbeiderparti tviler jeg ikke på.

- Burde ikke Trøndelag ha noen i partiledelsen?

- Vi kommer til å nyorientere oss ganske raskt – og søke innflytelse i Arbeiderpartiet.

- Partiet skal ha ny finanspolitisk talsperson. Ditt navn blir nevnt..?

- Min prioritet er helse, sier Ingvild Kjerkol, som i dag leder partiets helsefraksjon på Stortinget.