Høyres støttespillere blar opp millioner til valgkampen

Millioner av kroner strømmer inn i Høyres valgkampkasse. Stein Erik Hagens selskap Canica bidrar med 3,5 millioner kroner og Christen Sveaas og hans selskap Kistefos spytter i 2 millioner kroner.

Nå nettopp

Christen Sveaas (t.v.) og Stein Erik Hagen spytter i 5,5 millioner kroner i Høyres valgkampkasse. Foto: Marit Hommedal / SCANPIX

Valgkampen er i full gang. Og ikke bare blant politikerne. Sponsorene på Aker brygge og Youngstorget har også åpnet pengekranene:

I forrige uke bevilget LOs representantskap 23 millioner kroner til Ap, Sp og SV for å sikre en ny Støre-regjering. I tillegg kommer ytterligere millioner av kroner fra ulike forbund og foreninger i LO-familien.

Fagforbundet, LOs største forbund med 395 000 medlemmer i offentlig sektor, har alene bevilget 6, 5 millioner kroner til Ap.

Mer diskret, men like virkningsfullt, har ulike reder-, matvare- og shippingmillionærer åpnet portemoneene for Høyre:

Canica AS (investeringsselskap eid av Stein Erik Hagen, Caroline Marie Hagen, Carl Erik Hagen, Nina Camilla Hagen) har bidratt aller mest med 3,5 millioner kroner til gjenvalg av Solberg-regjeringen.

Kistefos AS (privat investeringsfirma heleid av Christen Sveaas) har gitt 2 millioner kroner.

Til valgkampen i 2019 ga Stein Erik Hagen og Christen Sveaas henholdsvis 2 og 2,3 millioner kroner til Høyre. Om det ligger politiske forklaringer bak at Hagen øker beløpet mens Sveaas reduserer bidraget, har ikke vært mulig å få brakt på det rene.

Christen Sveaas skriver i en e-post at han «ser overhodet ingen grunn til å gi noe intervju eller noen kommentarer i sakens anledning.»

Erna Solberg: Viktige bidrag

Blant de øvrige, største bidragsyterne til Høyre, finnes også en rekke gjengangere fra finans, eiendom og shipping:

Pecunia (eiendomsforvaltning og -utvikling, styreleder Petter Fredrik Neslein): 750.000 kroner.

Agra: (næringsmiddelkonsern, styreleder Knut G. Heje): 500.000 kroner.

Wilh. Wilhelmsen Holding ASA (maritimt industriselskap): 300.000 kroner.

Mustad Industrier AS: 150.000 kroner.

I tillegg har en rekke personer og bedrifter som investor Arne Helge Fredly,

J J Ugland Holding as i Grimstad, Rasmussengruppen AS i Kristiansand,

Stim AS i Leknes, Skagenkaien Investering AS i Oslo og Bjerke Eiendom AS i Oslo alle bidratt med 100.000 kroner til fylkeslag og Høyre sentralt.

Norges Rederiforbund har gitt Høyre 60.000 kroner. Christian Bjelland har bidratt med 49.560 kroner.

Statsminister og Høyre-leder Erna Solberg sier at «bidragene selvfølgelig er viktige».

– I gamle, gamle dager var det sånn at NHO og LO ga de til de to forskjellige sidene i politikken. Da NHO sluttet å gi, så var det en forutsetning at også den andre siden skulle slutte å gi.

– Da det ikke skjedde, har private gått inn for å sikre balansen mellom den røde siden som får penger fra LO, og sørge for balanse i donasjonene til partiene, sier Solberg.

Frp og KrF mistet støtte

– Møter du selv potensielle givere og jobber aktivt for å få pengestøtte?

– Jeg møter jo noen av disse i ulike sammenhenger. Men jeg driver ikke med direkte pengeinnsamling. Men jeg sier at det er fint at folk gir, svarer hun.

Canica AS har også gitt en million kroner til Venstres valgkamp. KrF fikk én million fra Stein Erik Hagen og Canica i 2019, men ingenting i år.

Stein Erik Hagen har ikke besvart Aftenpostens spørsmål om hvorfor han gir, og hvorfor KrF ikke får én krone i motsetning til tidligere.

Frp fikk ikke støtte fra Sveaas i år. I 2017 fikk Frp to millioner kroner. I 2019 halverte Sveaas støtten til Frp til én million kroner.

I år får de ingen ting.

En sjekk på 100.000 kroner fra Wilh. Wilhelmsen Holding ASA er det eneste bidraget så langt fra næringslivet til Frp.

Fagbevegelsen blar opp for SV og Sp

Sp har fått mange nye venner og støttespillere i fagbevegelsen de siste åra. Det viser nå igjen på bunnlinjen:

LO ga 3 millioner i forrige uke. Fagforbundet har gitt Sp 2.350.000 kroner. I tillegg har partiet fått 50. 000 fra Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund, Norsk Jernbaneforbund bidrar med 30.000 kroner og Norsk Arbeidsmandsforbund med 25.000 kroner.

SV har ingen «rike onkler», men fikk 5 millioner kroner av LO i forrige uke.

Fagforbundet har gitt 2.350.000 kroner, Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund 150.000, Norsk Arbeidsmandsforbund 50 000 kroner og Norsk Jernbaneforbund har gitt 30.000 kroner. I tillegg bidrar alle stortingsrepresentantene med 32.932 kroner hver.

Leder i Fellesforbundet, Jørn Eggum, sier at «valgkamp er kostbart» og «på høyresiden ruller pengene inn fra rike onkler i inn- og utland.»

– På høyresiden har de rike kapitalister som finansierer valgkampen med ett eneste mål i sikte. De vil ha skattekutt til de rike, selv om det går på bekostning av velferden til vanlige folk. Den medlemsstyrte, demokratiske fagbevegelsen må være motvekten til dette. Hvis ikke er det partiene som tjener vanlige folk som taper, sier Eggum på forbundets hjemmeside.

Fellesforbundet har bevilget 2,4 millioner kroner til Ap (1.895.000), SV (265.000), Sp (135. 000) og Rødt (105.000).