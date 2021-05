SV-lederen vil ha ekstern gransking av våpeneksporten til Emiratene

SV-leder Audun Lysbakken mener Aftenpostens avsløring av UDs håndtering av våpeneksporten til Emiratene er «pinlig for regjeringen».

SV-leder Audun Lysbakken vil ha ekstern gransking av norsk våpeneksport til Emiratene. Foto: Fredrik Hagen / NTB

– Nå må hele saken granskes. Og det må være en ekstern gransking, sier Audun Lysbakken til Aftenposten.

– Jeg mener våpeneksporten som har funnet sted til Emiratene etter intervensjonen i Jemen i 2015 må granskes. Vi må få sannheten på bordet, sier SV-lederen.

Eksporterte tross brudd på folkeretten

Aftenposten avslørte mandag at Utenriksdepartementet (UD) tillot omfattende norsk våpeneksport til De forente arabiske emirater.

Dette skjedde til tross for at FN advarte mot at Emiratene og den internasjonale koalisjonen begikk klare brudd på folkeretten i Jemen. Den blodige borgerkrigen i landet har kostet over 130.00 liv.

Opplysningene kommer frem i et vedlegg til Riksrevisjonens rapport om norsk våpeneksport som UD har nektet avgradere. Vedlegget avslører også at UD hadde klar mistanke om at norske våpen var på avveie i borgerkrigen i Jemen, men at UD likevel sa ja til våpeneksport til Emiratene.

Aftenposten har tilgang til det hemmelige dokumentet og har publisert deler av det.

Lysbakken: UDs begrunnelse for hemmelighold er tynn

Lysbakken mener det vil være naturlig at en ekstern gransking fokuserer på norsk våpeneksport fra 2015, da Emiratene tok del i den Saudi-Arabia-ledede koalisjonen som intervenerte i det borgerkrigsherjede Jemen.

Samtidig understreker SV-lederen at han mener det er alvorlig at gradert info lekkes.

– Men det er også alvorlig at Regjeringen hemmeligholder et slikt dokument uten god grunn. Jeg mener UDs begrunnelse for hemmelighold er tynn, sier han.

Han mener hele historien rundt våpeneksporten til et islamistisk diktatur som Emiratene er en alvorlig tankevekker for norsk våpenpolitikk.

Over 130.000 mennesker er drept i krigen i Jemen. Her undersøker myndighetene åstedet for et saudisk-ledet flyangrep mot en sivil bygning i Sanaa i 2016. Foto: Hani Mohammed / AP

– Dette er en pinlig sak for regjeringen. Her har man ikke gjort en god nok avveining mellom markedshensyn og føre-var-prinsippet som regjeringen sier den legger til grunn.

Han sier SV har hatt mistanke i årevis om at norske våpen er blitt brukt i Jemen.

– Blant annet Redd Barna og Changemaker har dokumentert dette godt for dem som har ønsket å se. Det har vært all grunn til uro.

SV har tidligere bedt om stans av våpeneksport til Emiratene.

SV har også tidligere bedt om en gransking av om det har dukket opp norske våpen i Emiratene. Men det er bare Rødt og MDG som har støttet SVs forslag.

– Emiratene er et brutalt diktatur og burde ikke vært en nær partner for Norge, sier han.

Høybråten: Alvorlig at UD har hatt mistanke – og likevel ikke stanset våpeneksporten

Dagfinn Høybråten er generalsekretær i Kirkens Nødhjelp. Han er klokkeklar på at Stortinget må sørge for at våpen ikke havner i feil hender. Høybråten var leder av KrF fra 2004 til 2011.

– Vi snakker om krigen som har vært med å skape vår tids verste humanitære krise. Det er svært alvorlig at UD har hatt en mistanke om at norske våpen ble brukt i Jemen, og likevel fortsatt å selge våpen til Emiratene.

– Nå har vi fått beviset på at Stortinget må ta grep for å sørge for at vi har regler som fungerer. Regelverket fungerer åpenbart ikke etter hensikten. Det er tilliten til kontrollordningen som står på spill, sier Høybråten.

Dagfinn Høybråten er generalsekretær i Kirkens Nødhjelp og tidligere KrF-leder. Foto: Vidar Ruud

Ap: UD har ansvaret for våpeneksport fortsatte etter 2015

De første alvorlige FN-rapportene om Jemen-krigen forelå allerede i februar 2015. I 2016 og 2017 tillot likevel Solberg-regjeringen norsk våpeneksport til Emiratene for 167 mill. kroner.

– Det har ikke manglet på advarsler fra embetsverket i UD. Den politiske ledelsen i UD har ansvaret for at eksporten fikk fortsette mens Emiratene deltok i den brutale borgerkrigen i Jemen, ifølge FN verdens mest alvorlige humanitære krise.

Utenriksminister Ine Marie Eriksen Søreide har ikke ønsket å kommentere innholdet i dokumentasjonen Aftenposten gjengir. Foto: Ørn E. Borgen

Utenriksminister Ine Marie Eriksen Søreide (H) har ikke ønsket å kommentere innholdet i det graderte vedlegget. Hun mener det er svært alvorlig at gradert informasjon er på avveie.

UD fastholder imidlertid at det «ikke er informasjon» om at norsk forsvarsmateriell er på avveie i Jemen.

Røde Kors: Kontrollen med norsk våpeneksport er for dårlig

Røde Kors mener Aftenpostens avsløring viser at kontrollen med norsk våpeneksport er altfor dårlig.

– Dessverre er eksempelet fra eksporten til Emiratene ikke uttrykk for svikt i en enkelttilfellet, men uttrykk for en mangelfull og tidvis lemfeldig eksportkontroll, slik Riksrevisjonen påpekte i sin rapport fra februar i år, sier Ivar Stokkereit. Han er leder for enhet for folkerett i Røde Kors.

Røde Kors mener Stortinget må på banen og sette tydeligere grenser for norsk eksportkontroll, som sikrer åpenhet, forutsigbarhet, og at Norge etterlever våre folkerettslige forpliktelser.

– Dersom ikke Stortinget eller departementet selv tar grep vil vi ende opp med flere slike tilfeller også i fremtiden. Så her har norske myndigheter lite å være stolte av, sier Stokkereit.

– Røde Kors har i flere år påpekt at sentrale internasjonale forpliktelser som omhandler våpeneksport ikke er tilstrekkelig formalisert i det norske lovverket. I dag foretar UD skjønnsmessige vurderinger av hvilken eksport som skal tillates eller avslås etter egne retningslinjer. Røde Kors mener at dette har bidratt til et for lite åpent, etterprøvbart og forutsigbart system, sier Stokkereit.