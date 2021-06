Torsdag vedtas rusreformen. Den blir helt annerledes enn regjeringen så for seg.

Det har lenge vært klart at regjeringen ville gå på et nederlag med rusreformen. Men noen punkter ventes likevel å få tommel opp.

19. februar, 2021. Leder i Foreningen for human narkotikapolitikk Arild Knutsen (t.v.) og leder i RIO Rusmisbrukernes Interesseorganisasjon Kenneth Arctander Johansen lytter til helse- og omsorgsminister Bent Høie og kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby under presentasjonen av regjeringens forslag til rusreform. Foto: Heiko Junge / NTB

7 minutter siden

Torsdag stemmer Stortinget over den nye rusreformen. Når politikerne pakker sammen for kvelden, er det ikke ventet at noe stort skifte i ruspolitikken vil få grønt lys.

Et par oppmykninger er derimot i vente.