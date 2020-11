Partilederne drøftet budsjettet - ikke nærmere en løsning

– Målet er å virkelighetsorientere regjeringen, sa Frp leder Siv Jensen da hun i formiddag kom til statsministerens kontor for budsjettdrøftinger.

Partileder Siv Jensen og partiets kommunikasjonssjef Kjetil Løset ankom statsministerens kontor i formiddag. Foto: JOHAN FALNES

22. nov. 2020 10:48 Sist oppdatert nå nettopp

Klokken 11 samlet statsminister Erna Solberg de andre borgerlige partilederne. De skal løse flokene i årets statsbudsjett. Lørdag ga de finanspolitiske talspersonene opp. Møtet på statsmninisterens kontor varte i en time. Partene er enige om å fortsette drøftingene, men det er tydelig at avstanden mellom Frp og de tre reghjeringspartiene er stor.

– Vi har gått igjennom de problemstillingene som er mellom oss. Vi kjenner hverandres posisjoner, men vi er altså ikke enige, sa Jensen til TV 2s reporter på stedet.

Jensen ville ikke svare på om det blir flere møter på søndagen.

Mer penger på bordet

– Det må komme mer på bordet. Regjeringen må strekke seg lenger om vi skal komme i mål, sa Frp-leder Siv Jensen til TV2 da hun litt før klokken 11 kom til statsministerens kontor for å møte de andre partiene.

Hun minnet om at Frps prioriteringer har vært de samme hele veien.

Overfor NTB trekker Jensen fram kvoteflyktninger, avgifter på grensehandel og pensjon som viktige saker partiet ønsker å få gjennomslag for.

– Nå går jeg inn med ambisjonen om å få til en løsning, også får vi se, sa partilederen.

Etter møtet konkluderte hun med at det ikke hadde vært bevegelse nærmere en løsning.

Løftet opp på partiledernivå

Då et var like etter klokken 17 lørdag kveld at de fire borgerlige partienes finansfraksjoner ga opp å få enighet om neste års statsbudsjett.

– Nå er det noen spørsmål i forhandlingene som gjenstår, som regjeringspartiene har varslet Frp om at må tas på partiledernivå, slik at forhandlingene fortsetter der, sa Høyres finanspolitiske talsperson Mudassar Kapur på vei ut av møtet lørdag.

Han ville ikke gå inn på hvilke spørsmål dette dreier seg om, men sier at de er samstemte om beslutningen.

Frp har krevd større gjennomslag for sine saker i dette budsjettet enn det partiet fikk da det satt i regjering. – Du må huske på at Fremskrittspartiet gikk ut av regjering fordi vi ikke fikk nok gjennomslag. Nå har regjeringen anledning til å vise oss at de kommer oss i møte, sa Jensen da hun kom til statsministerens kontor søndag.

Sylvi Listhaug, som er Frps finanspolitiske talsperson opppsummerte lørdag problemene med å bli enige.

Frp: Langt unna en løsning

– Vi er ennå langt unna en løsning. Det handler om at vi både må få ned grensehandelsavgiftene, der er det ikke nok på bordet. Vi må passe på pensjonistenes kår. Vi må øke veibevilgningene for å sysselsette folk. Det aller viktigste nå er å sikre arbeidsplassene til folk. Så er det klart at både bistand og kvoteflyktninger er problematiske områder i forhandlingene, sier Frps forhandlingssjef til NTB.

Den listen som Listhaug ramser opp, inneholder ting som er tungt å svelge særlig for KrF. Det gjelder ikke minst kutt i alkoholavgifter, men kutt i bistand og antall kvoteflyktninger er saker som både KrF og Venstre har store problemer med å godta.

Forhandlingene er på overtid. Regjeringspartiene hadde frist til lørdag klokken 10 med å legge inn sine merknader og tall i finansinnstillingen, en frist som altså ble brutt.

Det begynner å haste

Partiene har endelig frist til å avgi finansinnstillingen fredag 27. november, mens finansdebatten i Stortinget skal holdes 3. desember. Det er langtfra uvanlig at budsjettforhandlinger for en mindretallsregjering avgjøres på overtid.

For en knapp uke siden ble de fire partiene enige om en pakke med koronatiltak for næringslivet på vel 22 milliarder. De plusset på vel 4 milliarder utover det finansminister Jan Tore Sanner la frem.

Nå gjelder det selve statsbudsjettet. Helt siden regjeringsskifte i 2013 har de fire partiene, H, V, KrF og Frp, forhandlet seg frem til budsjettenighet.