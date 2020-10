TV 2: Thorbjørn Jagland hudfletter Jens Stoltenberg i ny bok

Ifølge TV 2 bruker tidligere statsminister Thorbjørn Jagland (Ap) god plass på å hudflette Jens Stoltenberg i sin nye bok «Du skal eie det selv».

Thorbjørn Jagland lanserer boka «Du skal eie det selv» på onsdag. Foto: Berit Roald / NTB

NTB

44 minutter siden

I boken forteller Jagland åpent om hvordan hans relasjon til Jens Stoltenberg har vært anspent og full av mistenksomhet og mistillit, skriver kanalen.

Den tidligere Ap-lederen, som gikk av i 2002, omtaler blant annet Stoltenbergs innrømmelse fra 2016 om at den nåværende Nato-lederen hadde jobbet med sine Ap-allierte for å svekke Jagland som partileder.

– Jeg hadde kviet meg for å tro det som ble påstått, at personer i de innerste sirkler nærmest daglig forsøkte å få pressen til å formidle negative budskap om meg. Nå så jeg at det stemte. Personene ble nevnt av Jens selv. Setningene «jeg visste at de jobbet for mitt kandidatur og at de var blant medienes anonyme kilder som argumenterte for et lederskifte… Jeg stoppet dem ikke» slo ned i hodet mitt som en bombe, skriver Jagland i boka, ifølge TV 2.

Stoltenberg ønsker ikke å kommentere Jaglands nye selvbiografi. Først bind utgis onsdag.

– Jens Stoltenberg fortalte sin versjon av tiden som norsk politiker og statsminister i selvbiografien sin. Han har ikke noe å føye til utover dette, skriver Stoltenbergs kommunikasjonsrådgiver Sissel Kruse Larsen i en tekstmelding til TV 2 og NRK.

Jagland var leder i Arbeiderpartiet i ti år. Han ble statsminister i 1996, men gikk av bare ett år senere fordi valgresultatet ikke levde opp til hans skjebnesvangre ultimatum om at oppslutningen måtte være minst like god som ved forrige valg – 36,9 prosent – for at han skulle fortsette. De neste årene ble preget av en bitter maktkamp med Stoltenberg, som til slutt overtok som partileder i 2002.