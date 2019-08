Også publikum hadde lav snittalder under tirsdagens ungdomspartilederdebatt i regi av Aftenposten og Arendalsuka tirsdag.

Debatten har vært en del av Arendalsuka siden 2011, og flere av temaene var kjent fra den klassiske partilederdebatten, som spørsmålet om bruk av kommersielle velferdstjenester.

Likevel var det noen merkbare forskjeller:

De vil kutte statsstøtten til omstridte organisasjoner

Lørdagens terrorangrep mot en moské i Bærum var åpningstema under debatten.

– Det er åpenbart for mye muslimhat i Norge. Men vi må tåle at organisasjoner som mottar støtte har meninger vi er uenige i, så kan vi diskutere dem, sa Bjørn-Kristian Svendsrud i Fremskrittspartiets Ungdom (FpU).

Andreas Sjalg fra Sosialistisk Ungdom (SU) mente imidlertid at Erna Solberg gir makt til de som forsøpler debatten i Norge, og Unge Venstres Sondre Hansmark sa at alle regjeringspartiene må ta et større ansvar for å rydde opp i egne rekker.

– Det har aldri vært så flaut å sitte i regjeringen som da Sylvi Listhaug delte det famøse facebookinnlegget, sier han.

De er mer klimaoffensive

Klima og flyskam preget også den ungdommelige versjonen av partilederdebatten. Nesten alle ungdomspartiene mener det er greit å skulke skolen for å streike for klima.

– Det er absurd at regjeringen ikke skammer seg over at de ikke har oljeskam, motorveiskam og gruveslamskam. Mens privatpersoner føler at de må ta et ansvar, sier Andreas Skjalg i SU.

Ungdomspartiene går også langt lenger i spørsmålet om leting av olje og gass.

Både AUF og SU har satt en sluttdato for leting av olje og gass, i motsetning til moderpartiene, og Unge Høyres fungerende leder Daniel Skjevik-Aasberg har selv demonstrert for klima.

De banner ikke og venter på sin tur

Elfly, havkraft og fornybar energirevolusjon var noen av de heteste stikkordene for kvelden. Men til tross for engasjementet var det ingen bannord å høre fra talerstolen, i motsetning til Støre som brukte uttrykket «jævlig» under mandagens partilederdebatt.

Den «drøyeste» kraftsalven kom fra Sondre Hansmark i Unge Venstre, som mente politikerne har drukket seg «stup dritings» på petroleum siden 1969.

Der mandagens partilederdebatt ble preget av høylytt krangling om bompenger og klima, rakk ungdomspartilederne høflig opp hånden og ventet på sin tur.

Underveis var det lite tegn til avbrytelser, digresjoner og personangrep.

Og når debatten var ferdig omfavnet politikerne hverandre.