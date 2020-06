Stortingsflertallet kan gå for å innlemme allemannsretten i Grunnloven

Forslaget ble nedstemt i fjor, men nå ligger det an til flertall for forslaget, som er fremmet av SVs Freddy André Øvstegård og Karin Andersen.

Både Ap, Høyre, Venstre, Rødt og MDG slutter seg til forslaget, som omhandler en persons rett på en annen persons eiendom.

– Vi jubler for allemannsretten! Dette er en historisk dag. Det går mot flertall for å endelig grunnlovsfeste allemannsretten slik SV har jobbet for lenge. Folks tilgang og bruk av naturen rundt seg skal beskyttes av grunnloven, sier Øvstegård i en pressemelding.

– Retten til alles tilgang til bruk av skogen, fjellene, stranden er under press. Det settes opp gjerder mot folks bruk av naturen som vi alle kunne bruke før. Nå kommer Stortinget i neste periode etter alt å dømme til å slå fast at vår felles natur er for alle, sier han.

Allemannsretten er forankret i friluftsloven fra 1957 og den er ment å sikre gratis tilgang til norsk natur for alle.

Den innebærer at man har ferdselsrett på andres eiendom, for eksempel for å ta seg en dukkert.