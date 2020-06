Venstre-nestleder tok oppgjør med Frp-samarbeid

Etter at Frp forlot regjeringen i januar og i flere saker nå samarbeider med den rødgrønne opposisjonen på Stortinget, må Venstre gripe det «vidåpne rommet i sentrum av norsk politikk», mener Breivik.

Han fremholdt i en tale til partiets landsstyre lørdag at Venstre må tørre å si nei til Frp for å ta dette rommet og utnytte potensialet – «bli et 10-prosentsparti».

– Vi må ha selvtillit nok til å stole på at en blågrønn regjering og regjeringsalternativ, som kan samarbeide i ulike retninger for å skape flertall, er så attraktivt for velgerne at vi sier klokkeklart fra om at et regjeringssamarbeid med Frp en gang til er helt uaktuelt, sa Venstre-nestlederen.

Sitter svekket igjen

Venstres parlamentariske leder brukte talen til å ta et voldsomt oppgjør med regjeringssamarbeidet og hva det har gjort med Venstre.

– Oppfatningsmessig, som er den viktigste parameteren for å få sympatisører, velgere og ikke minst viktig: en stolt organisasjon, sitter vi dessverre igjen med slitne og færre medlemmer, dårlige meningsmålinger og liten troverdighet hos genuine sentrumsvelgere, sa han.

Breivik har ikke lagt skjul på at han var mot å gå i regjering med Frp, en beslutning som ble tatt høsten 2017. I januar året etter gikk Venstre inn i regjeringen.

– Toblokksmodellen historie

Både Venstre og KrF, som gikk inn i regjeringen i januar 2019, har foretrukket en regjering med hverandre og Høyre, uten Frp.

– Det kanskje viktigste som har skjedd i nasjonal politikk i denne stortingssesjonen når det gjelder Venstres rom for å få gjennomslag og oppslutning i kommende valg, var Frps valg om å gå ut av regjering, sa Breivik.

– Med Frp i opposisjon, hvor de nå bevisst og aktivt i sak etter sak har søkt flertall med resten av opposisjonspartiene i vår, er toblokksmodellen i norsk politikk historie i overskuelig fremtid, fremholdt han.

I saker om bioteknologi, ny forsvarsplan, domstolsreform og ikke minst i arbeidet med krisepakker og oljeskatt har Frp i vår funnet tonen med de rødgrønne.

– Gjorde hverandre dårlige

Breivik vedgikk lørdag at Venstre har fått viktige gjennomslag med Frp.

– Likevel er det ikke et snev av tvil, som Frp selv sa da de begrunnet hvorfor de gikk ut av regjering: Venstre og Frp gjorde hverandre dårlige oppfatningsmessig gjennom å vanne ut hverandres gjennomslag for balansens skyld, sa han.

– Avstanden på noen helt grunnleggende parametere er for stor, konstaterte Breivik i talen.

Han fastholdt at Venstres rolle i forhandlinger om oljeskatt og koronatiltak har vært avgjørende for å gjøre krisepakkene grønnere og trakk fram kravet om utslippskutt på 50 prosent på sokkelen innen 2030.

– Noen må være en motvekt til den lobbymakten oljeindustrien har, sa han.

Breivik har vært nestleder siden 2012, men ble vraket da valgkomiteen la fram sin innstilling til ny partiledelse i vår. Prosessen måtte imidlertid restartes da Trine Skei Grande brått trakk sitt kandidatur som partileder.

Klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn er den eneste som åpent har lansert sitt lederkandidatur, og valgkomiteen kommer med en ny innstilling i august.