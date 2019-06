I innstillingen fra presidentskapet som blir vedtatt, slås det fast at stortingsrepresentantene får 987.997 kroner i årslønn, med virkning fra 1. mai i år.

Regjeringsmedlemmer får 1.410.073, mens statsministeren kan se fram til 1.735.682 kroner i årslønn.

Moxnes peker på at våre fremste folkevalgte neste år vil passere millionen i årslønn.

– Vi synes lønnen er for høy når man ser hva folk flest i landet vårt tjener. Vi vil derfor kutte stortingslønnen, ikke øke den, sa Moxnes i stortingsdebatten torsdag.

Rødt vil ha lønnen ned til knapt 800.000 kroner, som tilsvarer 8 G, og binde godtgjørelsen til grunnbeløpet i folketrygden.

– Det er ikke vanlige folk, trygdede og pensjonister som skal måtte moderere seg. Nå er det politikernes tur, sa SVs Freddy André Øvstegård.

Lønnskommisjonens innstilling setter en årslønnsvekst i 2019 for stortingsrepresentantene og regjeringens medlemmer på 3,2 prosent.

– Utviklingen for stortingsrepresentanter og regjeringsmedlemmers godtgjørelse har vært i tråd med den alminnelige lønnsutviklingen hos heltidsansatte lønnsmottakere, sa stortingspresident Tone W. Trøen (H).

– Lønnskommisjonen har i realiteten fulgt frontfaget, sa Frps Carl I. Hagen.

Han oppfordret SV og Rødts representanter til å sende brev til presidentskapet hvor de frasier seg lønnsøkningen, siden de er imot den.

Utviklingen de siste årene betyr at lønnen for stortingsrepresentanter har økt med over 200.000 kroner siden 1. januar 2012.