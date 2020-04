Samtidig sier Jon Gerg Dale i Frp at dette er et «godt utgangspunkt» for videre samtaler med regjeringen. Tidligere i uken har Frp-leder Siv Jensen truet med regjeringskrise på denne saken.

– Venstre har kun fått marginalt gjennomslag. Dette er mye bedre enn vi forventet oss. Og så er vi glad for at statsministeren sier at regjeringen vil gå først til oss for å forhandle, sier Dale.

Dermed tyder mye på at trepartiregjeringen bestående av Høyre, Venstre og KrF kan få flertall med Frp for hovedtrekkene i dette forslaget.

Iskanten avgjør hvor nord i Barentshavet man kan drive oljeaktivitet. Venstre har kjempet for å få den så langt sør som mulig og utpekt saken som den største for partiet i år. Partiet har bare delvis fått gjennomslag. Regjeringens løsning er ikke i tråd med miljøfaglige råd. Grensen blir liggende sør for dagens enkelte steder.

– Klimaendringene gjør at iskantsonen og artene som finnes der, blir mer sårbare for ytre påvirkning som for eksempel oljeutslipp. Med en grense ved 15 prosent isfrekvens tar vi bedre vare på miljøet og reduserer risikoen for å skade sårbar natur, sier klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn.

Da han i dag la frem forvaltningsplanen for Barentshavet og havområdene utenfor Lofoten, Norskehavet, Nordsjøen og Skagerrak, karakteriserte han denne definisjonen som en større «føre-var-tenking» enn dagens grense.

Endringen betyr at grensen flyttes fra der det er 30 prosent sannsynlighet for at havet er dekket av is i april, til der det er 15 prosent sannsynlighet for havis i april, basert på historiske værobservasjoner.

Ingen lisenser som allerede er gitt, blir berørt av regjeringens nye definisjon.

Bjørge, Stein

Tina Bru: Vi sikrer olje- og gassnæringen stabilitet

Havforskningsinstituttet, Polarinstituttet og Miljødirektoratet har alle rådet regjeringen til å definere iskanten til der det er 0,5 prosent sannsynlighet for is i april.

– Vi har vært opptatt av å finne løsninger som gjør at verdifulle og sårbare naturområder, petroleumsvirksomhet og fremtidig verdiskaping kan leve sammen. Mens vi sikrer olje- og gassnæringen stabilitet og forutsigbarhet. Det har tidligere forvaltningsplaner vist er mulig, og det gjør vi også med denne planen. Vi skal leve av, og med, vår flotte natur på en bærekraftig måte, sier olje- og energiminister Tina Bru.

Mindretallsregjeringen må få støtte fra enten Frp eller Ap og Sp på Stortinget.

– Vi ønsker et bredest mulig forlik, sier Erna Solberg, som mener det vil stå seg over tid. Hun sier regjeringen først vil henvende seg til Frp.

Lysbakken: Nederlag for Venstre

– Dette er en farlig avtale for verdens miljø, og utrolig skuffende av Venstre å gå med på. Å erklære dette som en seier er trist og uansvarlig og på ingen måte riktig, sier SV-leder Audun Lysbakken.

Også MDG er sterkt kritisk til regjeringspartienes kompromiss.

- Regjeringen fremstiller det som et «kompromiss2 å sette grensen for iskanten på 15 prosent, midt mellom det oljelobbyen krever og det naturen tåler. Men det er ikke mulig å inngå kompromisser med naturens absolutte tålegrenser, sier Arild Hermstad, nasjonal talsperson i MDG.

– De som taper på denne saken er barna våre og de som er unge i dag, som har rett på et levende hav og en løsning på klimakrisen, påpeker han.

Unge Venstre deler miljøbevegelsens frustrasjon

– Dette var det vi fikk til, sier Sondre Hansmark, lederen i Unge Venstre om partiets gjennomslag i regjeringen.

Han sier han er fornøyd med at iskanten trekkes sørover, men legger ikke skjul på at han deler miljøbevegelsens frustrasjon over at man ikke fikk satt iskanten der det er 0,5 prosents isfrekvens og trukket tilbake utlyste blokker.

Han og Unge Venstre ivrer for at klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn skal bli Venstres nye leder.

– Venstre og dere har gjort et stort poeng av at man skulle lytte til miljøfaglige råd. Det gjør man ikke?

– Saken viser hvor vanskelig det er å endre det som har vært hovedlinjene i altfor mange år: at man fortsetter å dele ut felt i sårbare områder og fortsetter å pøse ut milliarder i subsidier, sier han.

Vidar Ruud / NTB scanpix

Hansmark mener det skyldes et jerntriangel bestående av Ap, Høyre og Frp. Han påpeker at noen forsøker å endre denne linjen, men at det er vanskelig.

– Derfor er det uansett en seier at man får flyttet den så langt sør som man gjør, sier han og mener den forvaltningsplanen som legges frem tross alt er et signal til oljenæringen om at den ikke får alt den peker på.

Trosser miljøfaglige råd

I Granavolden-plattformen heter det at Solberg-regjeringen skal fastslå en ny definisjonen av iskanten «i lys av anbefalinger fra Faglig forum».

Det har imidlertid vært stor uenighet internt i Faglig forum, regjeringens ekspertgruppe bestående av blant andre Miljødirektoratet og Oljedirektoratet.

Terje Pedersen

Mens miljømyndighetene ville legge iskanten der det er 0,5 prosent sjanse for is, altså mye lenger sør, har Oljedirektoratet i utvalget stått på at man bør beholde dagens 30-prosentgrense.

I praksis vil dette forslaget flytte grensen lenger nord.

Dragkampen førte til at Faglig Forum ikke klarte å gi en klar anbefaling til regjeringen, men to alternative forslag (0,5 prosent og 30 prosent).

Store, sårbare økosystemer faller sør for regjerings kant

Norsk Polarinstitutt er et direktorat under Klima- og miljødepartementet, som forsker og gir råd om miljøforvaltning i polarområdene.

Instituttets direktør Ole Arvid Misund sier til Aftenposten at deres råd om å legge iskanten på 0,5 prosent er basert på ny forskning fra de siste ti årene. I denne perioden har det blitt oppdaget hvor avgjørende den aller sørligste utbredelsen av is er for de sårbare økosystemene som er direkte eller indirekte knyttet til isen, forteller han.

– All den informasjonen har vi formidlet i en lang rekke rapporter og spesialrapporter til regjeringen. Men sånn må det være: Vi fagfolk gir råd, og regjeringen treffer beslutningen.

– Men med en isfrekvens på 15 prosent faller store deler av de sårbare økosystemene sør for regjeringens nye iskant?

– Ja, det er klart. Med en sånn definisjon vil et ganske stort område havne lenger sør. Regjeringen har sikkert sett hen til tidligere gitte oljelisenser. Men det blir spekulasjon fra min side. Vi har gitt vårt råd basert på forskning fra de 10 siste årene, sier Misund.

Fakta: Strid om iskantdefinisjonen I dag er det arktiske havområdet iskantsonen definert som der det er 30 prosent sannsynlighet at isen dekker mer enn 15 prosent av havoverflaten i april måned. April er valgt fordi isen når lengst sør denne måneden. Sannsynligheten for is er i den forrige forvaltningsplanen fra 2011 beregnet ut ifra satellittbilder fra tidsperioden 1967–1989. Forvaltningsplanen ble forsøkt oppdatert i 2015, men Stortinget avviste dette. Faglig forum er enige om at man bør oppdatere tidsrammen til 30-årsperioden 1988–2017. Men hvis man da holder seg til 30 prosents-definisjonen, vil iskanten bli flyttet nordover – fordi havisen i de arktiske farvannene har trukket seg nordover. Oljedirektoratet ønsker dette. En definisjon basert på 0,5 prosent sannsynlighet for isdager i april vil bety at iskanten flyttes lang sørover. Miljødirektoratet, Polarinstituttet og Havforskningsinstituttet ønsker dette.

– Rotete debatt med uklare aktører

Havforskningsinstituttet har i et brev til Miljødirektoratet, som også BT har omtalt, klaget på at den miljøfaglige enigheten ikke har kommet frem i debatten om iskanten:

«I denne diskusjonen har det vært vanskelig å få frem at det var enighet blant de vitenskapelige miljø om det vitenskapelige kunnskapsgrunnlaget, men uenighet blant sektorene om betydningen av kunnskapsgrunnlaget for forvaltning. Dette resulterte i en rotete debatt med uklare aktører i roller som forsvares – og dermed med negative konsekvenser for prosessens legitimitet og kredibilitet», skrev forskningsdirektør Geir Lasse Taranger i februar.

Olav Olsen