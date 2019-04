I Sandnes har Ap-ordfører Stanley Wirak startet et bompengeopprør fra venstre. Han har satt ned foten i reforhandlingene av den lokale bompengeavtalen, som skal gi milliarder til vei- og kollektivprosjekter.

Jon Ingemundsen, Stavanger Aftenblad

Etter at han først var med på å innføre rushtidsavgift, har han snudd. Avgiften er usosial og må vekk, mener han.

– Selv om få liker bompenger, så kan folk leve med dem. Men rushtidsavgift på toppen er en voldsomt ekstraavgift. Mange innbyggere må betale begge veier i bommen. I løpet av et år tilsvarer det nesten en hel utbetalt månedslønn for enkelte, sier Wirak.

Med autopassbrikke og to hverdagspasseringer koster bommen 16.000 kroner i året. Rushtidsavgift utgjør halvparten.

Wirak har fått støtte fra Ap-ordføreren i Randaberg, samt Ap i Sola og i Stavanger.

Fakta: Flere bommer i Oslo til sommeren Oslo har hatt bomring siden 1990. 1. juni i år blir den kraftig utvidet. Dagens 20 bommer økes til 73, og de vil ligge spredt over store deler av byen. Dagens takstsystem snus også på hodet. I stedet for ett høyt beløp når man passerer, som i dag, vil man i stedet måtte betale flere mindre beløp. De som i dag betaler i bommen i Oslo, vil måtte betale mindre i fremtiden. Men langt flere vil måtte betale, slik at de totale summene som blir innkrevd, øker. Når E18 vestover til Bærum skal bygges ut, vil denne få egne bommer. Men dette er et eget prosjekt, og datoer er ikke satt.

Bompenger har de siste tiårene blitt en viktig bærebjelke for å finansiere store vei- og kollektivprosjekter, og det har vært bred politisk oppslutning. Primært har det vært Frp som har vært imot.

Over hele landet, fra Hammerfest i nord til Kristiansand i sør, planlegges det nå nye bompengeprosjekter.

Men i det tradisjonelt bompengevennlige Arbeiderpartiet er ikke Rogalands-politikerne alene om standpunktet. I fjor høst gikk Ap i Arendal imot å innføre bompenger.

Gjør bompenger til 1. mai-sak

– Mange av våre medlemmer rammes brutalt av denne flate skatten, som ikke tar hensyn til størrelsen på folks lommebok, sier Gard Hofsvang til Frifagbevegelse.

Han er leder i Drammen og omegn LO. På et ekstraordinært styremøte i LO-avdelingen er det nylig besluttet at «Nei til usosiale bompenger» blir parole i 1. mai-markeringen,

«Vi vil sende et tydelig budskap til våre folkevalgte om at nok er nok», skriver de i en uttalelse.

LO-avdelingen avviser ikke bompenger helt, men stiller klare krav: Kraftig reduksjon i bussprisene, samt gratis passering, eller andre tiltak, for dem med lav inntekt.

Stig B. Hansen

Det har lenge vært enighet i Drammen-området om bygge en bomring som del av en såkalt byvekst-avtale med staten. Den skal sikre milliarder til ulike samferdselsprosjekter.

For noen få dager siden varslet imidlertid Drammen Høyre at de går imot. Dermed kan høstens valg ende med at Drammen, i likhet med i Arendal, blir blant de første byene som sier nei til en slik avtale.

Slike avtaler er planlagt som et viktig virkemiddel i samferdselspolitikken i årene fremover. Et sentralt mål fra Stortingets side er nullvekst i personbiltrafikken, og da er rushtidsavgift blant virkemidene man vet fungerer.

Vil droppe veiutbygging for å slippe bompenger

Forrige uke rystet en meningsmåling Bergen. Folkeaksjonen nei til mer bompenger ligger an til å bli tredje størst i bystyret med 16,9 prosent.

Eirik Brekke, BT

Blant de etablerte partiene i byen har Frp i mange år vært imot bompenger. Men det er også Rødt.

– Hovedproblemet er at det er en flat skatt, som også rammer vilkårlig ut fra hvor folk bor, sier Sofie Marhaug, gruppeleder for Rødt i Bergen.

Flere steder i landet har partiet det siste året markert seg imot bompenger av samme grunn, blant annet i Fredrikstad, Sarpsborg og Kristiansand.

– Mantraet om at forurenser skal betale, fungerer på dem som har dårlig råd. Men de med penger, slipper å tenke på det, sier Marhaug også.

Partiets løsning er enkel: Hvis målet er nullvekst, bør man droppe de store veiprosjektene helt, mens man samtidig finansierer store kollektivprosjekter over statsbudsjettet. Nå frykter Marhaug at bompengemotstand lokalt kan bidra til å stanse utbygging av Bybanen.

– Det er veldig arrogant å fnyse av bompengemotstandere. Mange er i dag med å betale for Bybanen, men uten at de får glede av den.

Fagforbundet støtter rushtids-opprør

Nylig fikk Sandnes-ordfører Wirak støtte fra Fagforbundet i Rogaland. De organiserer mange lavlønnede, kommunalt ansatte.. De påpeker i en uttalelse at deres medlemmer er blant dem som rammes hardest.

– Det er første støtte fra fagbevegelsen. Dette er en flat beskatning som rammer dem som har minst, som ofte har en jobb som gjør at de må passere bomringen på bestemte klokkeslett. Så det er bra hvis fagbevegelsen står sammen med oss, sier Wirak.

Han håper at snuoperasjonen til Høyre i Drammen kan påvirke høyresiden i Rogaland.

– Forhandlingene er en stillingskrig. Men de mørner for hver dag vi nærmer oss valget. Det skal ikke bli rushtidsavgift hos oss, slår ordføreren fast.

Standpunktet deles av SV i Rogaland. Til SVs landsmøte stilte de forslag om at partiet skal gå imot bompengefinansierte veiprosjekter.

– Det er ikke meningen at enslige mødre skal rammes av bompenger, sa partiveteranen Sigve Romslo fra Rogaland.

Men partiledelsen gikk imot, og forslaget ble ikke realitetsbehandlet.