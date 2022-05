Regjeringen tilbyr bøndene 10,15 milliarder – bøndenes krav er 11,5 milliarder

Landbruks- og matdepartementet tilbyr jordbruksorganisasjonene 10,15 milliarder kroner i årets oppgjør.

Statens forhandlingsleder Viil Søyland (t.v.) kommer med et tilbud på 10,15 milliarder kroner til Norges Bondelag ved Bjørn Gimming og Norsk Bonde- og Småbrukarlag ved Kjersti Hoff.

5. mai 2022 11:59 Sist oppdatert nå nettopp

Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag overleverte 27. april et krav på 11,5 milliarder kroner til regjeringen. Differansen mellom regjeringens tilbud og bøndenes krav er dermed på 1,35 milliarder kroner, men det er ulikheter i hvilke tall som regnes med i de ulike regnestykkene.

Bondelaget mener det direkte sammenlignbare tilbudet fra staten er 8,9 milliarder kroner.

– Dette er regnet på en tradisjonell måte for rammeoppsett, sier statens forhandlingsleder Viil Søyland.

Vanskelig regnestykke

Staten beregner at utslaget på matprisen blir om lag 1,5 prosent.

Årets oppgjør omhandler i realiteten både 2022 og 2023, og det har gjort det ekstra krevende å sette opp et tradisjonelt tilbud denne gangen, skriver Landbruks- og matdepartementet i sin pressemelding.

– Den ekstraordinære situasjonen medfører at statens tilbud er solid, med betydelig beløp på budsjett og i målprisøkninger. Regjeringen mener dette må til for å bidra til trygghet for norsk matproduksjon og selvforsyning i en situasjon med uforutsigbare markeder og sterk kostnadsvekst, sier Søyland.

Bøndene misfornøyd med inntektsløft

Staten lover 2,4 milliarder kroner i kompensasjon for økte kostnader i 2022, noe bondeorganisasjonene krevde. Det er derimot fortsatt stor avstand mellom partene når det gjelder inntektsløft, der staten legger opp til å tette inntektsgapet til andre grupper i samfunnet med 30.000 kroner. Bøndene krever en tetting på 100.000 kroner.

– For at bonden skal fortsette å produsere mat, trenger vi et kraftig inntektsløft, sier Bjørn Gimming, jordbrukets forhandlingsleder og leder i Norges Bondelag.

Han sier oppgjøret må bidra til at bondens inntekt faktisk kommer nærmere andre grupper i samfunnet.

Fakta Fakta om jordbruksforhandlingene * Jordbruksforhandlingene er den årlige forhandlingen mellom bondeorganisasjonene og staten. * Jordbruksoppgjøret 2022 er det 72. i rekken. * Det forhandles om hvordan de økonomiske rammene for bonden skal være det kommende året. * Avtalen skal sørge for at målene Stortinget har satt for norsk matproduksjon, blir oppfylt. * Jordbruksavtalen bestemmer hvilken pris bonden skal få for råvarene sine, hvor store budsjettoverføringer som skal gå til jordbruket og hvordan disse pengene skal fordeles. * Jordbrukets krav var på til sammen 11,5 milliarder kroner. Av dette var 2,4 milliarder kroner kompensasjon for kostnadsøkninger i år. Kravet for 2023 har en ramme på 9,16 milliarder kroner. 5,6 milliarder kroner av dette er kostnadsdekning, og resten går til inntektsøkning. * Regjeringen la torsdag fram sitt tilbud, som var på 10,15 milliarder kroner. * Forhandlingene skal være avsluttet 16. mai. * Dersom partene ikke kommer til enighet, er det opp til Stortinget å vedta en jordbruksavtale. Kilde: NTB/Landbruks- og matdepartementetFakta om jordbruksforhandlingene Vis mer

– Bekymret for hvordan det rammer

Lene Westgaard Halle, stortingsrepresentant for Høyre i Næringskomiteen, reagerer på størrelsen på regjeringens tilbud.

– Dette er veldig mye penger. Jeg forstår at bøndene er i en vanskelig situasjon, og det er viktig at vi bygger landbruket og sikrer investeringer. Men jeg er bekymret for hvordan dette kommer til å ramme vanlige folk, sier hun til Aftenposten.

Helle understreker at partiet enda ikke har sett på hvordan regjeringen planlegger å fordele utgiftene på statsbudsjettet, men sier det uansett vil gå ut over vanlige folk.

– Det er et veldig stort tall. Vi må se hvordan det fordeles over statsbudsjettet eller økte matpriser. Hvis det tas fra statsbudsjettet betyr det at det blir mindre penger på noe annet. Men jeg er ganske sikker på at kostnadene vil gå opp på begge.

Helle reagerer også på at bøndene langt på vei har fått innfridd kravet sitt om å tette lønnsgapet.

– Bøndene blir da de i Norge som får høyest lønnsvekst.

Hva tenker du om at ansatte i helse og utdanning også ber om å tette lønnsgapet?

– Jeg vil ikke sette gupper opp mot hverandre. Men jeg kan ikke se at andre får et sånt løft.

Rødt: Det folkelige presset har fungert

Rødt støtter bøndenes krav om mer tetting av inntektsgapet.

– Når staten i dagens tilbud likevel kommer bøndene så langt i møte, viser det at det folkelige presset og bondeopprøret har hatt en stor betydning, sier partiets landbrukspolitiske talsperson Geir Jørgensen.

Finanspolitisk talsperson Kjell Ingolf Ropstad i KrF sier han har store forventninger til jordbruksoppgjøret.

– Jeg har store forventninger til et jordbruksoppgjør som gir næringen både fremtidstro og en lønn å leve av.