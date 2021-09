Hermstad: Lettere å få en stans i oljeleting med Støre som statsminister

Arild Hermstad (MDG) mener regjeringens hastefremlagte forslag til nytt skattesystem for oljenæringen vil være en forbedring. – Men vi aner ikke hvor viktig det er eller hvor omfattende det er. Det er total forvirring om de praktiske konsekvensene, mener han.

1. sep. 2021 22:04 Sist oppdatert nå nettopp

På kort varsel, og rett før valgkampens andre TV-sendte partilederdebatt (på TV 2), varslet regjeringen tirsdag kveld en omlegging av skattesystemet for olje- og gassnæringen.

Ifølge regjeringen vil endringen bety slutten for at skattesystemet i seg selv oppmuntrer til nye investeringer i olje og gass. Målet er en «strammere og mer nøytral» oljeskatt. Regjeringen vil legge om til en kontantstrømskatt. Det betyr at investeringene utgiftsføres straks i stedet for over seks år. Samlet skatteprosent forblir på 78 prosent, som i dag.

Forslaget skal på høring, men høringsnotat var ikke klart da forslaget ble presentert.

– Et museskritt

– Dette er et museskritt fremover, men får liten betydning for det som står på spill, sier MDG-nestleder Arild Hermstad.

– Regjeringen har varslet noe som vil være en forbedring, men vi aner ikke hvor viktig det er eller hvor omfattende det er. Dette kan gi effekter i begge retninger. Det er total forvirring om de praktiske konsekvensene, sier Hermstad.

– Men hva gjør MDG hvis Ap og Sp skulle si nei til regjeringens nye pakke? Dere kan vel ikke felle dagens blågrønne regjering da?

– Vi foretrekker ingen regjering som ikke sier nei til mer leting. Og denne fremleggelsen har ikke gitt noen avklaring på om blå side er mer tilbøyelig til å gjøre det, enn rød side, sier Hermstad.

– Vi tror det er større sjanse for å få en stans i leting etter mer olje og gass med Støre enn med Solberg. Det er også en rekke andre klimakrav som vi vurderer at det er lettere å få gjennomslag for med Støre som statsminister.

– Vi er prisgitt å tolke Sanner

Han sier Høyre presenterer dette som en måte å videreutvikle olje- og gassindustrien, mens Venstre selger dette inn som en miljøseier.

– Og det finnes ikke noe høringsnotat. Vi er prisgitt å tolke finansminister Jan Tore Sanner og valgkampplakatene til Venstre. Dette er oppsiktsvekkende, sier Hermstad.

Han mener regjeringen gjør dette fordi den har behov for å «komme på i det som er blitt den viktigste debatten valget».

– Men utspillet svarer ikke på oppfordringen fra FNs generalsekretær om å slutte lete etter mer olje og gass. Kanskje vil den nye skatteopplegget gjøre det noe mindre attraktivt. Men vi aner ikke. Så de bommer på den debatten også. Dette blir veldig på siden.

– Skal gjøre Venstre relevant

Han mener dette ikke kan være noe annet enn et medierigg for å gjøre Venstre mer relevant i valgkampen.

– Dette fremstår som et godt medierigg. Fem minutter etter pressekonferansen presenterte Venstre sine ferdigproduserte plakater på Facebook der de utbasunerer at de kutter subsidier til oljeleting, sier han.

Støre holder døren på gløtt

Ap-leder Jonas Gahr Støre holder døren på gløtt for regjeringens overraskende forslag om en omlegging av oljeskatten.

– Mitt svar er at vi er åpne for å vurdere det. Men vi skal nå sette oss inn i det de har lagt frem, sier Støre til NTB.

– Dette er spørsmål som berører aktivitet, arbeidsplasser, klima, mange forhold. Så vi skal ta stilling til dette når vi har fått studert det.

Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum reagerer på måten regjeringen la skattepakken frem på.

– Olje- og gassnæringen er Norges tyngste private næring. Det at det kommer et slikt utspill en uke før et valg, uten at det foreligger noe høringsdokument, det er litt unorsk, sier Vedum til NTB.

Sp-lederen understreker at ingen har sett hele forslaget ennå, ettersom selve høringsdokumentet ikke kommer før neste uke.