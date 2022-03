Demian på 9 år ville protestere mot Russland: – Jeg er ikke redd

Ukrainere bosatt i Norge var onsdag kveld invitert til samling i rådhuset i Oslo. Sammen viste bystyret og den ukrainske ambassaden solidaritet med ukrainerne.

Byrådsleder i Oslo Raymond Johansen (Ap) og arbeidsminister Marte Mjøs Persen (Ap) var også til stede under samling i regi av kommunen og den ukrainske ambassaden i Norge. Gutten til høyre er Demian Bezkorovainyi (9) og ambassadør Vjatsjeslav Jatsiuk.

9. mars 2022 23:58 Sist oppdatert nå nettopp

Fra scenen snakket Ukrainas ambassadør Vjatsjeslav Jatsiuk om hvordan landet nå kjemper for sin frihet, og han understreket at Ukraina skal kjempe til den siste russiske soldat har forlatt ukrainsk jord.

Ved siden av ambassadøren satt Demian Bezkorovainyi (9).

– Du er en ukrainer, du er norsk, og du er fremtiden. Alle våre barn er fremtiden, sa en gråtkvalt ambassadør og holdt armen til Demian i været.

Demian ønsket selv å stå ved ambassadørens side for å vise sin motstand mot krigen.

– Jeg er ikke redd. Jeg føler meg trygg her. I dag ville jeg vise min protest mot Russland, sier 9-åringen.

Gutten bor i Norge sammen med sin mor og far, men familien er opprinnelig fra Lviv, vest i Ukraina. Faren, Andrii, forteller at de snakker med Demian om krigen, følger nyhetene og er ærlige om hva som skjer i hjemlandet. Sammen har far og sønn deltatt på flere av demonstrasjonene mot Ukraina-krigen arrangert i Oslo.

Slekten deres som bodde der, Demians onkel, tante og tre søskenbarn, ankom flyktningmottaket i Råde for noen dager siden, forteller han.

Ukrainas ambassadør i Norge Vjatsjeslav Jatsiuk løfter håpefullt armen til ukrainske Demian Bezkorovainyi (9) under en samling for ukrainere i Oslo rådhus arrangert av Oslo kommune og den ukrainske ambassaden i Norge.

Hjelper ukraineren via sosiale medier

Ukrainske Olga Lietnieva, som til vanlig jobber for justisdepartementet i Ukraina, deltok også på samlingen. I disse dager hjelper hun frivillig til med å besvare spørsmål fra ukrainske flyktninger via sosiale medier.

Hun forteller at det ikke er mye informasjon tilgjengelig om flyktningsituasjonen. Olga er med i flere Facebook-grupper for å nå ut til flest mulig, og hun er jevnlig i kontakt med den ukrainske ambassaden i Norge for å få informasjon hun kan bringe videre.

Olga var på ferie i Norge da krigen brøt ut for to uker siden. Da NTB møtte henne under en demonstrasjon foran den russiske ambassaden dagen krigen brøt ut, var det usikkert om familien hennes ville klare seg

– Jeg snakker med dem hver dag. De er trygge i dag, og de er i Kyiv, sier hun.

Olga Lietnieva er fra Ukraina og er på ferie i Norge. Her fra en demonstrasjon foran den russiske ambassaden i Oslo for to uker siden. Her har hun fått en telefon fra sin tante i byen Donetsk i hjemlandet og er gråtkvalt etter at tanten sa på telefon at hun tror hennes siste dag er kommet.

Prioritere bosetting

Den ukrainske ambassadøren sier de mottar mange henvendelser fra flyktninger hver dag. Det er fortsatt usikkert hvor mange som kommer til Norge fra Ukraina, men ambassadøren anslår at det er snakk om flere tusen i løpet av de neste ukene og månedene.

– Ukrainerne blir tatt godt imot. Arbeidet med å få dem i skole og jobb planlegges nå, og det er vi takknemlig for, sier han.

Den ferske arbeids- og inkluderingsministeren Marte Mjøs Persen (Ap) vil prioritere at prosessen med å bosette flyktninger fra Ukraina blir raskt.

– Det er vår prioritert at de som har flyktet fra krigens terror, ikke skal måtte sette sine liv på vent, men komme raskt til skole, barnehage, studier og arbeid her i Norge, sier Persen til NTB.

– Viktig å vise solidaritet

Sammen med den ukrainske ambassaden i Norge, inviterte Oslo bystyre ukrainerne i Norge til samling i rådhuset med taler fra flere og kulturelle innslag.

– Jeg er veldig stolt av dette arrangement. Å komme sammen i en så urolig tid, få en anledning til å vise solidaritet og si noe om viktigheten av det, det er veldig verdifullt nå, sier byrådsleder Raymond Johansen (Ap) i Oslo kommune til NTB.

Johansen vil ikke tallfeste hvor stor kapasitet kommunen har, men sier at de vil ta imot det antallet myndighetene ber om.

Under samlingen var musikkgruppen Folkemelodi til stede for å fremføre den norske sangen «Til ungdommen» og en ukrainsk krigssang. I tillegg spilte norske Aleksander Zetterstrøm en melodi fra den ukrainske komponisten Skoryk på fiolin.